Rõbakina võitis Stuttgardis hooaja kolmanda tiitli, Neel kaotas finaalis

Laura Siegemundi vigastuse tõttu ilma väljakule tulemata finaali pääsenud Neel ja Eikkeri võitsid pühapäevases finaalis avaseti 6:4, aga kaotasid teise 3:6, sealjuures kordagi oma servi hoidmata, ning otsustava vaatuse 2:10. Eesti-Norra duo võitis oma esimeselt servilt mängitud punktidest 49 protsenti ja päästis vastaste 13 murdepallist seitse, realiseerides ise kaheksast kuus.

Neel mängis WTA taseme turniiri finaalis neljandat korda ja sai pühapäeval esimese kaotuse. Koos Eikeriga võitis ta mullu nii Nottinghami WTA 250 kui Tokyo WTA 500 kategooria turniiri, 2021. aasta aprillis võidutses ta Elixane Lechemiaga oma debüütfinaalis Bogotas.

Naiste üksikmänguturniiri võitis Stuttgardis Moskvas sündinud, aga alates 2018. aastast Kasahstani esindav Jelena Rõbakina. Tunamullune Wimbledoni võitja päästis 71 minutit kestnud finaalis kõik kolm Kostjuki murdepalli, võites oma esimeselt servilt 81 protsenti mängitud punktidest (Kostjuk 56 protsenti).

Rõbakinale oli pühapäevane tiitel selle hooaja kolmandaks (esimene tuli jaanuaris Brisbane'is ning teine veebruaris Abu Dhabis) ning kogu karjääri kaheksandaks. Kolmandat korda võidutses ta liivaväljakul ning on sel hooajal võitnud WTA karusselli parimat tähistavad 26 matši. "Usun alati endasse, aga muidugi ei sõltu kõik ainult minust. On palju häid mängijaid, raskeid vastaseid, aga tean, et kui tunnen end värskelt, olen tervise juures ning füüsiliselt valmis, võin slämmitiitleid võita kõigil väljakutel," sõnas Rõbakina.