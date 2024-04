Djokovici alistanud Ruud sai karjääri esimese võidu esikolmiku mängija üle

Avasetis kaks korda murdnud Ruud läks otsustavas setis 4:1 juhtima, aga Djokovic murdis seejärel nulliga ja jõudis 4:4 viigini. Viimaseks jäänud geimis võitis norralane maailma esireketi servil kolm esimest punkti ja otsustas kohtumise saatuse kolmanda matšpalliga.

Ruud sooritas mängu jooksul 19 äralööki ja tegi 13 lihtviga, Djokovici samad numbrid olid vastavalt 30 ja 22. Norralane võitis oma esimeselt servilt 64 protsenti mängitud punktidest, Djokovic 67; serblane päästis Ruudi seitsmest murdevõimalusest kolm.

"Olen üliõnnelik ja jään seda päeva kauaks mäletama," kinnitas norralane pärast võitu. "Ma ei ole kunagi varem maailma esireketit võitnud, ma ei ole kunagi varem Novakit võitnud. Olen väga õnnelik ja praegu isegi natuke šokis. Juhtisin kolmandas setis ja ta tuli mängu tagasi - see on tüüpiline, kui head sellised mängijad pingesituatsioonis on. Mõtlesin lihtsalt: "palun, ära lase sellel käest minna!"".

Enne laupäevast võitu oli 25-aastane Ruud kaotanud kõik 11 senist maailma esikolmikusse kuuluva mängija vastu toimunud kohtumist. Ühtlasi sai temast esimene maailma esireketi alistanud Norra tennisist. Oma kümnest ATP trofeest üheksa on Ruud võitnud just liivaväljakutel, aga mitte kunagi ATP 250 tasemest kõrgema kategooria turniiril.

Finaalis läheb Ruud pühapäeval vastamisi turniiri kahekordse võitja Stefanos Tsitsipasega (ATP 12.), kes alistas maailma teise reketi Jannik Sinneri 6:4, 3:6, 6:4.