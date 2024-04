Sinneril ei tekkinud hooaja esimeses liivamängus probleeme

Tänavu 24 mängust 23 võitnud itaallane päästis kolmapäeval kõik kolm Korda murdepalli ning realiseeris oma 12 murdevõimalusest viis. Oma esimeselt servilt võitis ta 95 protsenti mängitud punktidest, kogu kohtumine kestis tund ja 16 minutit. Teises ringis läheb Sinner vastamisi sakslase Jan-Lennard Struffiga, kes oli kahes setis üle Borna Coricist.

"Ma arvan, et mul ja Sebil on sarnased mängustiilid: me ei ole klassikalised liivaspetsialistid, meil on üsna lamedad löögid," rääkis itaallane pärast võitu. "Liikusin nendes tingimustes hästi. Igal aastal on raske siin hästi mängida, aga olen rahul."

Kerge vaevaga pääses ka maailma 12. reket ning Monte Carlos 2020. ja 2021. aastal võidutsenud Stefanos Tsitsipas, kes oli Argentina tennisistist Tomas Martin Etcheverryst (ATP 31.) 6:1, 6:0 üle vaid 64 minutiga. Kreeklane sooritas 22 äralööki Etcheverry kümne vastu, esimeselt servilt võitis ta 52, aga teiselt 79 protsenti mängitud punktidest. Argentiinlase samad näitajad olid vastavalt 42 ja 14 protsenti.