Esireket Djokovic alustas Monte Carlos kindla võiduga

Kahel korral Monte Carlos võidutsenud Djokovic alustas tänavust suurepäraselt, kui võitis neutraalse lipu all mängiva venelase vastu neli esimest geimi ning avaseti 6:1. Teises setis läks Djokovic murde abil 4:1 juhtima ning vormistas siis teisel matšpallil 6:2 võidu.

Serblane oli suurepärases vormis ning teenis esimeselt servilt punkti 77-protsendilise eduga, teisel servil realiseeris ta 92-protsendiliselt. Safiullin oli terve matši vältel surve all ning patustas 20 lihtveaga, Djokovic tegi vaid viis. Äralööke kogunes serblasel 14, Safiullin lõi 12.

"Olen väga rahul," ütles Djokovic. "See oli liivahooaja alguseks hea esimene matš. See aeg on minu jaoks alati üles-alla. Eelmisel aastal alustasin siin turniiril hästi, aga teises matšis kaotasin. Loodan nüüd rütmi säilitada."

Hooaja esimest tiitlit jahtiv Djokovic kohtub kaheksandikfinaalis itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 24.), kes alistas prantslase Arthur Filsi (ATP 36.) 6:3, 7:5. Mullu pidi Djokovic kolmandas ringis noore itaallase paremust tunnistama.