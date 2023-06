Ogier: terve WRC vajab ümbermõtestamist

Kaheksakordne autoralli MM-sarja meister Sebastien Ogier ütles Sardiinia ralli järel, et MM-sarja kvaliteet on langenud ning peaks mõtlema reeglistiku muutmisele.

Rahvusvaheline autoliidu (FIA) pilootide komisjoni asepresident Petter Solberg kohtus Sardiinia rallil ekipaažidega ning kohtumisel osales ka kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes ütles portaalile DirtFish, et MM-sari peaks muutustele mõtlema.

"Me peame midagi tegema, et seda paremaks muuta," ütles Ogier. "Seda sporti jälgivad mitmed fännid, aga siin on mitu aspekti, mis inimestele pettumust valmistavad."

Ogier ütles, et piloodid on pidanud viimaste rallide ajal liigselt tühiste rikkumiste tõttu kohtunikega aega veetma, kuigi tegelikult on neil märksa tähtsamaid asju teha.

"Reeglites on palju asju, mis ei ole loogilised. Nüüdseks nõustuvad vist kõik, et terve WRC vajab suurt ümbermõtestamist, sest kvaliteet on läinud alla. WRC ei huvita enam kedagi. Rallitiitel ei tähenda mullegi enam suurt midagi," lisas kriitiline Ogier.

Nädalavahetusel aset leidnud Sardiinia ralli lõpetas esikohaga Thierry Neuville (Hyundai), teiseks jäi belglase tiimikaaslane Esapekka Lappi ning kolmandana lõpetas MM-sarja liider Kalle Rovanperä (Toyota). Laupäeval katkestanud Ott Tänak (M-Sport) oli punktikatsel teine. Ogier hoidis esikohta kuni 14. katseni, mil ta teelt välja sõitis ja katkestas.

Järgmine MM-ralli toimub 22.-25. juunil Keenias.