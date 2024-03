Hyundai tiimipealik: vajame FIA-lt kindlust

FIA otsustas veebruari lõpus, et alates järgmisest hooajast loobutakse autoralli MM-sarja põhiklassis hübriidmasinatest. Lisaks tahab organisatsioon vähendada jõudlust Rally1 ja Rally2 autode vahel, kuid Hyundai arendab hetkel võimsamat Rally1 autot just praeguste regulatsioonide järgi.

See tähendab, et töö seisab. "Kõik ootavad, et Hyundai oleks konkurentsivõimeline, aga me vajame kindlust uute regulatsioonide osas ja vajame seda võimalikult kiirelt," sõnas Abiteboul.

"Meie praegusel autol on Toyotaga võrreldes puudusi ja me ei saa nende puudustega järgmised kaks hooaega võistelda," ütles prantslane.

Tõenäoliselt pannakse järgmise hooaja tehniline raamistik paika juunis, kuid võistkonna jaoks oleks see juba liiga hilja. "See lihtsalt ei toimiks. Meil on päris tõsine probleem ja praegu oleme olukorras, kus töötame auto kallal vaid eelduste põhjal ja seda ei saa teha. Me vajame kindlust ja ajastus on meie jaoks väga suur mure," jätkas Abiteboul. "Võimalikult kiiresti ja mitte juunis."

Detsembris Hyundai ülemaailmse autospordiosakonna presidendiks valitud prantslane ütles, et arutelud FIA-ga toimuvad iga nädal, aga tõdes samas, et ei ole veel saanud selget põhjendust, miks MM-sarja tuleviku osas otsuseid nii kiiresti tehakse.

Thierry Neuville Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Thierry Neuville on tiimijuhiga samal lehel. "Küsige ükskõik milliselt võistkonnaliikmelt ja kõik ütlevad, et meil on praegu väga kentsakas olukord, kus me ei tea kuhu me edasi läheme. Tegelikult võib asi lihtne olla, aga kõike võib juhtuda. Mina ei tea vastus," sõnas belglane.

"Ma olen alati oma arvamust väljendanud. Me mõtleme oma spordi tuleviku peale. Mina kasvasin ja unistasin rallisõitjaks saamisest ning olen seda enam kui 15 aastat teinud. Ma istun päevast päeva ralliautodes ja mulle meeldib seda teha," jätkas Neuville. "[FIA] tegutseb paanikaga. Meil on ees kaks aastat, mille jooksul saaksime teha kavalaid otsuseid, tulevikuks valmistuda ja selle kallal juba töötada. Aga ma näen, et rada, mida mööda mu spordiala liigub, on justkui farss."