Tänak lõpetas üliraske päeva katsevõiduga ja kerkis esikümnesse

Ralli pikim võistluspäev tõi kohe hommikul kaasa kuhjaga probleeme. Ott Tänak jättis avakatse eel kapoti korralikult sulgemata ning pidi seda tegema katse käigus tee kõrvale tõmmates, seejärel lakkas töötamast raadioside ning Martin Järveoja pidi kaarti lugedes teed näitama käemärkidega.

Hommikuse osa lõpetanud Keenia ralli pikima, Sleeping Warriori katse lõpuosas purunes Eesti ekipaažil ka rehv, aga neil õnnestus peatumata finišisse sõita. Laupäeval nägid rallisõbrad esimest korda ka Hyundai katusele paigaldatud snorklit, ent see Tänakut ei päästnud, kui temapoolsest katkisest küljeaknast hakkas pärast lõunapausi suurel määral peenikest tolmu sisse imbuma.

Mured olid kõigil peale Kalle Rovanperä. Rehvi lõhkusid nii Esapekka Lappi, Elfyn Evans - waleslane sealjuures kaks - kui Takamoto Katsuta, Gregoire Munsteril purunes tagumine vedrustus ja ta pidi päeva pooleli jätma ning Thierry Neuville ei olnud rahul, et korraldajad olid keskmist katset pärast recce't muutnud.

Teiseks kerkinud Neuville'i tabasid tõsised probleemid hoolduspausilt naastes, kui tema Hyundai kaotas nii 11. kui 12. katsel võimu ja belglane seetõttu teistega võrreldes kümme minutit. Evans lõhkus kolmandagi rehvi ning eriti dramaatilisel moel päeva viimasel katsel ka neljanda, mistõttu pidi ta taas tee kõrval peatuma ja selle ära vahetama. Sealjuures oli enne teda rajal olnud Adrien Fourmaux katse finišisse jõudnud katkise rehviga ja kaotanud ligi 45 sekundit, mis oleks waleslase ja prantslase vahe pühapäevaks kahandanud minimaalseks.

Päeva esimeses pooles sebrale otsa sõitnud Lappi leidis Sleeping Warriori katse kordusläbimisel esiklaasiga üles kaks lindu, mistõttu kaotas mitmeid minuteid juurde ka tema.

Rovanperä tuli ka pärastlõunast läbi puhta nahaga ning tema edu Katsuta ees on laupäeva lõpuks veidi üle kahe minuti. Fourmaux'l on nüüd kolmandana Evansi ees enam kui kaheminutiline edu, Tänak jäi vaid 1,7 sekundiga Jourdan Serderidise selja taha kümnendaks.

Laupäevased punktid: 1. Rovanperä 18 punkti, 2. Katsuta 15, 3. Fourmaux 13, 4. Evans 10, 5. Neuville 8, 6. Greensmith 6, 7. Solberg 4, 8. Kajetanowicz 3, 9. Serderidis 2, 10. Tänak 1. Punktide teenimiseks peavad sõitjad pühapäeval ka ralli finišisse jõudma.

Keenia MM-ralli seis pärast laupäevast võistluspäeva Autor/allikas: Kuvatõmmis/EWRC-results.com

Reedene võistluspäev:

Reedest võistlusäeva alustas suurepäraselt maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestas kuivades tingimustes möödunud päeva pikimal, 31-kilomeetrise Kedongi katse esimesel läbimisel lähimaid konkurente 11 sekundiga ja kasvatas oma üldedu ligi 20 sekundile.

Hommikupooliku suutsid WRC mehed peaaegu veatult läbida, ainult Thierry Neuville lõhkus kolmandal katsel rehvi ja auto tagaosa, mistõttu hakkas masinasse suurel määral tolmu imbuma. Sellega võitlemiseks pani belglane koos kaardilugeja Martijn Wydaeghega ette suusaprillid ja tolmumaski.

Teisel ja kolmandal kohal olid Hyundai sõitjad Esapekka Lappi ja Ott Tänak, aga Lappi jäi hoolduspausilt naastes Loldia katse kordusläbimisel käigukastiprobleemide tõttu tee äärde. Tänak tõusis nõnda teiseks, aga järgmisel ehk kuuendal katsel sai Keenia ralli saatuslikuks temalegi: eestlase masin sõitis 3,2 km pärast katse algust otsa kivile, mis paiskas masina rajaäärsele künkale ja edasi sõita Tänakul ei õnnestunudki.

Suur ebaõnn tabas ka WRC2 klassis Gus Greensmithiga esikoha eest võidelnud Oliver Solbergi, kellel purunes rehv kahel järjestikusel katsel. Päeva eelviimase katse lõpuks oli rehvivahetuste tõttu kolm ja pool minutit kaotanud Solberg saatusega juba leppinud ja viskas irooniliselt nalja: "see ralli on ikka uskumatu; sõitsin siin katsel kõigile kividele otsa ja ei juhtunud mitte midagi!"

Rovanperä võitis lõpuks kõik kuus reedel kavas olnud kiiruskatset ja edestab päeva viimase katsega teiseks kerkinud Elfyn Evansit 56,9 sekundiga, Toyotal on kolmikjuhtimine, sest Takamoto Katsuta kaotab kolmandana 1.00,8. Ainsa Hyundai sõitjana suurde mängu jäänud Neuville jääb jaapanlasest samas maha vaid 6,5 sekundiga.

Ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva:

Keenia MM-ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva Autor/allikas: Kuvatõmmis/EWRC-results.com

Neljapäevane võistluspäev:

Neljapäevane lühike publikukatse algas kohe dramaatiliselt, kui kohalik mees Samman Singh Vohra sõitis veidi enne katse finišit vasakkurvis teelt välja ning keeras masina kaks korda üle katuse.

Õnnetuse tõttu tekkis umbes kümneminutiline paus, mis tegi stardijärjestuses veidi korrektuure. Katse jätkudes näitasid parimat minekut Hyundai mehed: Thierry Neuville alustas rallit katsevõiduga (3.19,9) ning Ott Tänak kaotas talle teisena 0,1 sekundit.

Vähem kui sekundiga kaotasid belglasele ka maailmameister Kalle Rovanperä (+0,8) ja tema tiimikaaslane Toyotas Takamoto Katsuta (+0,9).

"Meid ootab ees väga raske ralli. Meie esimene eesmärk on ilma suuremate probleemideta ralli lõpetada, kuigi kindlasti ootab meid palju stressi. Peame lootma, et ilmaga on õnne ning et vastupidavad on nii auto kui meie ise," rääkis Tänak avakatse finišis.

Ralli eel:

Hooaja kahe esimese etapi järel on MM-sarja üldliidriks Thierry Neuville (Hyundai), kes võidutses Monte Carlos ja sai Rootsis teise koha ning on kahe ralliga kogunud 48 punkti. Tema võistkonnakaaslane Ott Tänak on 21 punktiga viiendal kohal, belglase lähimaks jälitajaks on temast kolme punkti kaugusel olev Toyota sõitja Elfyn Evans, kes mahtus nii Monte Carlos kui Rootsis pjedestaalile.

2021. aastal WRC kalendrisse naasnud Keenia ralli on distantsilt traditsiooniliselt olnud üks MM-hooaja pikimaid ning tänavune etapp hõlmab endas 368 katsekilomeetri läbimist. Eriti mahukas on laupäev, kui kahel korral läbitakse üks 29-, üks 15- ja üks 36-kilomeetrine katse.

Kui kolmel eelneval aastal on Keenia ralli toimunud juuni lõpupoole, toodi tänavune etapp kevadesse ehk keset kohalikku vihmahooaega, mis võib nädalavahetusel kahtlemata kaarte segada.

Rally1 klassis keerab lisaks Tänakule ja Neuville'ile Hyundai rooli kuue nädala eest Rootsis võidutsenud Esapekka Lappi, muutumata on ka Toyota koosseis (Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta). Rootsi ralliga võrreldes on sõitjate seas toimunud üks muudatus, kui M-Sporti esindab Keenias lisaks Adrien Fourmaux'le ja Gregoire Munsterile 60-aastane Kreeka rallimees Jourdan Serderidis.

"Saime Hispaanias ralliks testida ning ettevalmistusi teha, mis oli meie jaoks väga oluline," rääkis Tänak ralli eel. "Oleme olnud hädas mootoriprobleemidega ning saime kõrgustes sõites Keenia ralliks kohaneda. Ma pole isiklikult sel hooajal veel hoogu sisse saanud ja häid tulemusi teinud. Loodan seda nüüd puhtalt sõites muuta ning punkte teenida. Pean hakkama tulemusi tegema."

"Safari ralli on eriline väljakutse. Sul on heaks tulemuseks vaja vastupidavust, sest ilm võib olla väga ettearvamatu ja teed on väga keerulised. Seal on väga keeruline võita, autost sõltub väga palju," lisas eestlane.

Kolmapäeval sõidetud testikatsel näitas kiireimat aega valitsev maailmameister Rovanperä, kes edestas Neuville'i, Lappit ja Evansit. Tänak kaotas oma parimal läbimisel soomlasele 1,6 sekundit ja sai viienda koha.

Keenia MM-ralli ajakava:

Neljapäev

Kell 13.05 1. kiiruskatse Super Special Kasarani (4,84 km)

Reede

7.15 Loldia 1 (19,17 km)

8.33 Geothermal 1 (13,12 km)

9.26 Kedong 1 (31,50 km)

12.48 Loldia 2 (19,17 km)

14.06 Geothermal 2 (13,12 km)

14.59 Kedong 2 (31,50 km)

Laupäev

7.01 Soysambu 1 (29,32 km)

8.05 Elmenteita 1 (15,08 km)

9.05 Sleeping Warrior 1 (36,08 km)

13.43 Soysambu 2 (29,32 km)

14.35 Elmenteita 2 (15,08 km)

15.33 Sleeping Warrior 2 (36,08 km)

Pühapäev

6.02 Malewa 1 (8,33 km)

6.57 Oserian 1 (18,33 km)

8.05 Hell's Gate 1 (10,53 km)

10.20 Malewa 2 (8,33 km)

11.10 Oserian 2 (18,33 km)

13.15 punktikatse Hell's Gate 2 (10,53 km)