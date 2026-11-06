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Curry vedas Warriorsi kuuenda järjestikuse võiduni

Korvpall
Stephen Curry ja Al Horford
Stephen Curry ja Al Horford Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA teenis Golden State Warriors kuuenda järjestikuse võidu, alistades kodusaalis Miami Heati 120:100.

Tasavägiselt alanud kohtumise avapoolaeg lõppes 53:53 viigiseisul, kuid Warriors tegi vahe sisse kolmandal veerandajal, mille nad võitsid 38:23.

Üleplatsimees oli võitjatele 29 punkti toonud Stephen Curry, seejuures viskas ta neist koguni 22 teisel poolajal. Yaxel Lendeborg lisas 17 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis kuus tulemuslikku söötu. Heati parim oli Davion Mitchell 22 punkti ja kaheksa korvisööduga, Giannis Antetokounmpo lisas 20 punkti ja võttis 14 lauapalli.

Hooaega kolme järjestikuse kaotusega alustanud Warriors on nüüd saanud kuus võitu järjest ja läänekonverentsis ollakse praegu kaheksandal kohal. Heat sai kolme võidu kõrvale aga kuuenda kaotuse ning on idakonverentsis kümnendal real.

Teises läinudöises kohtumises alistas Phoenix Suns kodus 117:104 Orlando Magicu, Devin Booker panustas võitu 30 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Magicu resultatiivseim oli Wendell Carter Jr. 27 punktiga.

Tulemused:

Phoenix – Orlando 117:104
Golden State – Miami 120:100

Toimetaja: Maarja Värv

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