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Brasiilia vutimängus jagati rekordilised 53 punast kaarti

Jalgpall
Punane kaart
Punane kaart Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT
Jalgpall

Brasiilias Minas Geraisi osariigi kuni 20-aastaste meistrivõistlustel jalgpallis muutus üks kohtumine täielikuks kaoseks ja kohtunikul tuli eemaldada enam kui poolsada tegelast.

Intsident leidis aset pühapäeval Uberlandia ja Mamore vahelise osariigi meistrivõistluste poolfinaali esimeses kohtumises. Kohtunik Fernando Patrick Drosghic Modesto märkis oma raportis, et probleemid algasid teise poolaja alguses, mil mitu Uberlandia esindajat sisenes väljakule pärast seda, kui üks nende mängijatest oli eemaldatud.

Mäng peatati 40 minutiks, kuid seejärel jätkati. Kohtumise üheksandal üleminutil lõi Mamore värava, asudes 3:1 juhtima. Brasiilia meedia teatel provotseeris Mamore mängija Davi väravat tähistades vastasmeeskonna liikmeid, mis vallandas ulatusliku kakluse ja tõi kaasa punaste kaartide laviini.

Kokku eemaldati 43 mängijat ja kaheksa treenerite staabi liiget, lisaks kaks Uberlandia juhatuse liiget. "Teise poolaja 54. minutil puhkes üldine kaklus, mistõttu polnud võimalik punaseid kaarte näidata ega viia läbi mängu lõpetamise protseduure," kirjutas Drosghic Modesto raportis. "Seetõttu kuulutasin mängu lõppenuks – seda nii tekkinud segaduse kui ka turvalisuse puudumise tõttu."

Drosghic Modesto lisas, et kohtuniku ähvardamise tõttu on esitatud politseile avaldus ja et Mamore meeskond lõhkus pärast mängu riietusruumi.

Varasem Guinnessi rekord enim ühes mängus jagatud punaste kaartide osas oli 36. See juhtus 2011. aasta veebruaris Argentinas, kui viienda liiga kohtumises olid vastamisi Atletico Claypole ja Victoriano Arenas.

Kolmapäeval teatas Uberlandia, et loobub ausa mängu žestina poolfinaali korduskohtumisest, kuna Mamore meeskonnal polnud piisavalt mänguõigusega mängijaid, et meeskonda väljakule saata. Tänu loobumisvõidule pääses Mamore turniiri finaali.

"Klubi ei ole samuti vaikinud: asjaosaliste suhtes on juba rakendatud asjakohaseid distsiplinaarmeetmeid, sest sportlik areng on eelkõige isikliku arengu küsimus," lisas Uberlandia.

Toimetaja: Siim Boikov

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