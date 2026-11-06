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Roland Kuklane jäi oma debüüthooajaga F4 sarjades rahule

Vormelisport
Roland Kuklane
Roland Kuklane Autor/allikas: ACI Sport
Vormelisport

Itaalia ja Euro F4 sarjades tänavu debüüdi teinud Roland Kuklane jäi oma esimese hooajaga vormelautos suures plaanis rahule nii kogemuste kui arengu mõttes.

Kardispordist vormelautodele siirdumine ei pruugi alati sujuda libedalt, sest õppida tuleb auto seadistamist ja koostööd võistlusinseneriga ning samas ka harjuda uute radadega. Ja kõike seda äärmiselt konkurentsitihedates sarjades, sest näiteks Itaalia F4 sarjas osales tänavu igal etapil ligi 50 sõitjat ja Euro F4 sarjas oli igal etapil kohal 36 osalejat. Esimestel etappidel õnnestus Kuklasel finišeerida paaril korral punktidel, aga hooaja keskel saabus kerge mõõn, mis põhjustatud erinevatest asjaoludest. Osaliselt mängis rolli ka läbi kogu suve Lõuna-Euroopas valitsenud kuumus, vahendab autosport.ee.

"Kuidagi tõesti mingitel radadel meie pakett tervikuna ei toiminud," nentis Kuklane. "Kõrge temperatuur ja sõitmine pidevalt palavuses, kus mitmel etapil oli õhutemperatuur üle 35 kraadi, oli minu jaoks keeruline, ja seda mitte niivõrd füüsiliselt kui just mentaalselt."

Tulemuste mõttes õnnestus Kuklasel kõige paremini Monza ringrajal sõidetud Euro F4 sarja viimane etapp, kus näiteks esimeses sõidus finišeeris PHM Racing tiimi autol sõitnud eestlane kuuendana.

"Ilmad olid selleks ajaks juba jahedamad ja meie auto seadistus töötas Monza kiirel rajal väga hästi," kommenteeris ta.

Väga oluline oli debüüthooajal õppida seadistama vormelautot erinevatele radadele, aga selle tegi keerulisemaks fakt, et PHM Racing võistkonnas vahetus enne hooaja algust peaaegu kogu tiimi personal.

"Personali vahetuse tõttu polnud uutel inseneridel eriti palju kogemusi ja nii näiteks oli ka minu võistlusinsener värskelt alles ülikooli lõpetanud," selgitas Kuklane. "Seetõttu sõltusin esialgu väga palju enda tunnetusest, kuidas autot kiiremaks saada."

"Kokkuvõttes jäin oma hooajaga rahule, eriti saadud kogemustega ja arenguga," kommenteeris Kuklane. "Tegin kindlasti hooaja vältel sammu edasi ja usun, et sain hea baasi tulevikuks."

Järgmiseks aastaks on Kuklasel plaan jätkata vormelautodel, aga esialgu on veel lahtine, millises sarjas.

Toimetaja: Maarja Värv

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