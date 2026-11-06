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Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Ralf Tribuntsov uuendas Poolas Wroclawis toimuval võistlusel 100 meetri kompleksujumise Eesti rekordit, saavutades ühtlasi ka esikoha.

32-aastane Tribuntsov sai kirja aja 51,54, millega parandas mullu novembris püstitatud Eesti rekordit (52,20) enam kui poole sekundi võrra.

Teise koha sai ameeriklane Kieran Smith, kes jäi Tribuntsovist 1,21 sekundi kaugusele (52,75). Pjedestaalile mahtus veel poolakas Kacper Majchrzak (53,37).

Tribuntsov on Marek Petrusewiczi mälestusvõistlustel üles antud veel 50 meetri seliliujumises ja 50 meetri liblikujumises. Mõlemad peetakse laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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