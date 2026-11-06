Tribuntsov püstitas Poolas uue rahvusrekordi

Tribuntsov on Marek Petrusewiczi mälestusvõistlustel üles antud veel 50 meetri seliliujumises ja 50 meetri liblikujumises. Mõlemad peetakse laupäeval.

Teise koha sai ameeriklane Kieran Smith, kes jäi Tribuntsovist 1,21 sekundi kaugusele (52,75). Pjedestaalile mahtus veel poolakas Kacper Majchrzak (53,37).

32-aastane Tribuntsov sai kirja aja 51,54, millega parandas mullu novembris püstitatud Eesti rekordit (52,20) enam kui poole sekundi võrra.

Ujuja Ralf Tribuntsov uuendas Poolas Wroclawis toimuval võistlusel 100 meetri kompleksujumise Eesti rekordit, saavutades ühtlasi ka esikoha.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: