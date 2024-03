Tänak oli testikatsel viies, parimat aega näitas Rovanperä

Eestlased tegid kolmapäeval neli läbimist. Sarnaselt teistele võistlejatele paranes iga läbimisega ka nende aeg. Kui esimesel läbimisel sai Tänak kirja 3.36,0, siis teisel 3.35,9, kolmandal 3.34,1 ja neljandal 3.33,7.

"Selge plaan on vältida probleeme," kommenteeris Tänak eesootavat nädalalõppu. "Kui suudad seda terve ralli teha, siis see on positiivne. See ei ole nii lihtne, aga peame andma endast parima."

Testikatse kiireimat aega näitas valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota), kes piirdus küll vaid paari läbimisega ja sai parimal juhul kirja tulemuse 3.32,1 ehk oli 1,6 sekundit Tänakust kiirem.

Rovanperäle vaid 0,2 sekundiga kaotas Thierry Neuville (Hyundai). Tänakut edestasid ka Esapekka Lappi (Hyundai; +0,3) ja Elfyn Evans (Toyota; +1,0).

Tänaku kõrval tegi neli läbimist ka Lappi, suuremale osale sõitjatest piisas kahest läbimisest.

Safari MM-ralli algab neljapäeval, ERR-i spordiportaal kajastab sündmusi otseblogi vahendusel.