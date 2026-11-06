Tallinnas hakatakse selgitama rahvusvahelise kabe naiste maailmameistrit

"Tallinnas selgub naiste rahvusvahelise kabe maailmameister neljandat korda," ütles Maailma Kabeföderatsiooni president Janek Mäggi. "Taasiseseisvunud Eestis on Viktorija Motritško ja Darja Tkatšenko vaheline tiitlimatš küll esimene, kuid juba 1984. aastal mängisid Tallinnas matši tiitlikaitsja Jelena Altšul Valgevenest ja eksmaailmameister Olga Levina Ukrainast. Tollal võitis matši Altšul. 2017. aastal tuli Tallinnas peetud pikal turniiril naiste maailmameistriks Lätit esindav kabelegend Zoja Golubeva ning 2021. aastal krooniti siin meistriks Matrena Nogovitsõna. Kumb võidab seekord Tallinnas maailmameistritiitli – kas Motritško või Tkatšenko –, selgub 17. novembriks. Igal juhul on oodata erakordselt põnevat võistlust."

"Maailmameistritiitli nimel peetav matš on kabe üks põnevamaid võistlusformaate, kus iga partii võib otsustada tiitli saatuse," sõnas Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. "Meil on hea meel, et saame taas tuua maailma tipptasemel kabe Eesti publiku ette. Eriliseks teeb tänavuse matši ka see, et kõigil huvilistel üle maailma on võimalik jälgida partiisid veebis otseülekandes koos tehisintellektil põhineva analüüsiga. See võimaldab nii kogenud kabetajatel kui ka uutel huvilistel paremini mõista mängijate otsuseid, strateegiaid ja mängu pöördelisi hetki. Loodan, et see aitab tuua kabe juurde uut publikut ning näitab, kuidas tänapäevane tehnoloogia saab muuta mõttespordi jälgimise veelgi põnevamaks ja kaasahaaravamaks."

Tiitlimatši otseülekandeid saab jälgida siit.

Heitlus MM-tiitli nimel koosneb üheksast klassikalisest partiist. Vajadusel selgitatakse võitja kiiremate ajakontrollidega (kiir-, välk- ja supervälkkabe).