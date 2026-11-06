Premium liiga kuu parima auhinnad kuuluvad Harjule ja Levadiale

A. Le Coq Premium liiga oktoobrikuu parima mängija auhinna pälvis Harju JK Laagri väravavaht Jan Martti Vainula ning parima treeneri auhind kuulub teist kuud järjest Tallinna FCI Levadia peatreenerile Vjatšeslav Zahovaikole.

Vainula tegi oktoobris kaasa kõigis kuues kohtumises ning aitas Harjul kolmes mängus oma värava puutumatuna hoida. Kokku tehti tema väravale 33 pealelööki, millest 28 lõppes tõrjega. Kuu jooksul lubas Vainula enda selja taha vaid viis väravat, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

Harju alustas oktoobrit 1:0 võiduga võõrsil Nõmme Kalju FC üle ning jätkas seejärel kolme järjestikuse koduvõiduga, alistades tulemusega 2:0 FC Nõmme Unitedi, 2:0 Pärnu JK Vapruse ja 3:1 Tallinna FC Flora. Kuu kahes viimases kohtumises tuli tunnistada 2:1 tulemusega Tallinna FCI Levadia ja Tartu JK Tammeka paremust. Oktoobri tulemuste toel kindlustas Harju liigatabelis kuuenda koha.

Zahovaiko juhendamisel teenis Levadia oktoobris kuue mänguga maksimaalsed 18 punkti. Tiitlivõidu kindlustanud meeskond alustas kuud 1:0 võiduga Paide Linnameeskonna üle ning sai seejärel Tallinna derbis 3:1 jagu FC Florast. Võiduseeria jätkus võõrsil 2:0 võiduga FC Kuressaare üle, millele järgnesid 2:1 koduvõidud Harju JK Laagri ja Tartu JK Tammeka vastu. Kuu lõpetati väravaterohke 4:3 võiduga FC Nõmme Unitedi üle.

Kuue kohtumise jooksul lõi Levadia vastastele 14 väravat ning enda võrku lubati kuus. Zahovaiko jaoks oli tegemist teise järjestikuse kuu parima treeneri auhinnaga.