Tänak: mul ei olnud kuskile minna, pidin lihtsalt kivile otsa sõitma

Tänak tabas kolm kilomeetrit pärast kuuenda kiiruskatse algust ühes vasakkurvis rajal olnud kivi, mis paiskas tema masina teed ääristanud valli. Sealt tal ning kaardilugejal Martin Järveojal enam edasi liikuda ei õnnestunud ja nii langeti suurest mängust.

"Need on asjad, mida võibki Safari rallilt oodata: eelnevalt teel olnud auto paiskas ilmselt teele suure kivi, see oli peidetud, poolkiires nurgas ehk suureks üllatuseks. Sellel kiirusel ei olnud mul kitsal teel kuskile minna, pidin lihtsalt kivile otsa sõitma ja vaatama, mis saab. Kahjuks paiskas kivi meid valli," rääkis Tänak pärast avariid nii WRC-le kui DirtFishile.

"Ma arvan, et kivi ei teinudki tegelikult erilist kahju, aga tabasin lihtsalt teevalli väga tugevalt ja see lõhkuski masina," lisas Tänak. "Ma ei ütleks, et enne seda kõvasti surusime, olime alati paar sekundit tempost maas. Ootasin väga esimest kruusarallit, et autoga harjuda."

Reedesel võistluspäeval võitis kõik kavas olnud kiiruskatsed Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestab tiimikaaslaseid Elfyn Evansit ja Takamoto Katsutat ligi minutiga. Lisaks Tänaku ebaõnnele tabas Hyundaid eelnevalt veel üks suur löök, kui teiselt kohalt pidi katkestama Esapekka Lappi.