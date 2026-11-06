Algavad TV 10 Olümpiastarti 56. hooaja maakondlikud eelvõistlused

Poisid ja tüdrukud saavad oma võimeid näidata ja auhindu võita Hiiumaa, Läänemaa, Harjumaa, Ida-Virumaa, Raplamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa, Valgamaa, Tartumaa ja Tartu linna ning Tallinna linna etappidel.

Just maakondlikul võistlusel teenivad üksikalade võitjad auhinnaks sarja sümboolikaga võistlussärgi ja spetsiaalse kuld-, hõbe-või pronksmedali.

Vanemas vanuseklassis võistlevad algaval hooajal 2013. ja 2014. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, nooremas vanuseklassis 2015. aastal ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud. TV 10 Olümpiastarti sarja võistlustele on oodatud nii erinevate spordialade treeningutel käivad noored, kui ka need poisid ja tüdrukud, kes oma spordikogemuse saanud seni kehalise kasvatuse tundides.

Piirkondliku etapi alavõitjad saavad osaleda vabariiklikul etapil sõltumata normitäitmisest. Individuaalvõistlejana pääseb vabariiklikule etapile täites maakonna etapil vastava ala normi. Normidega saab tutvuda SIIN.

TV 10 Olümpiastarti 53. hooaja esitlus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

TV 10 Olümpiastarti vabariiklikud etapid on individuaal-võistkondlikud võistlused, kus saavad osaleda koolide võistkonnad, maakonna võistluste alavõitjad ja kehtestatud normatiivid täitnud individuaalvõistlejad. Koolivõistkondade registreerimine on alanud Eesti kergejõustikuliidu kodulehel.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas 5. detsembril Võrus, kus mõlema vanusegrupi poistele ja tüdrukutele on kavas 60 meetri jooks ja lisaks veel kõrgushüpe (PN, TN), teivashüpe (PV), kuulitõuge (TV - 2kg). Võru etapi järel on ETV2 ekraanil ka sarja telesaade.

TV 10 Olümpiastarti sarja 56. hooaja eelvõistlused linnades ja maakondades:

K, 11. november Hiiumaa ja Läänemaa I etapp, kell 10.30 Kärdlas Hiiumaa spordikeskus.

Peakorraldajad Merilin Tikerber ja Kaja Ladva. Lisainfot leiab SIIT.

P, 22. november Läänemaa etapp teivashüppes, kell 15.00 Haapsalu spordikeskus.

Peakorraldaja Kaja Ladva. Lisainfot leiab SIIT.

K, 25. november Harjumaa I etapp, kell 10.00 Lasnamäe kergejõustikuhall.

Peakorraldaja Triin Tibar. Lisainfot leiab SIIT.

K, 25. november Ida-Virumaa I etapp, kell 11.00 Ahtme spordihall.

Peakorraldaja Viktor Predbannikov. Lisainfot leiab SIIT.

K, 25. november Raplamaa I etapp, kell 12.00 Kohila spordihoone.

Peakorraldaja Laine Rokk. Lisainfot leiab SIIT.

K, 25. november Võrumaa ja Põlvamaa I etapp, kell 15.00 Võru Spordikeskus.

Peakorraldaja Merike Õun. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Jõgevamaa I etapp, kell 14.00 Jõgeva spordihoone.

Peakorraldaja Piret Koll. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Järvamaa I etapp, kell 15.00 Türi spordihoone.

Peakorraldaja Liisa Gritšenko. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Tallinna I etapp, kell 15.00 Lasnamäe kergejõustikuhall.

Peakorraldaja Mikk Meerents. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Lääne-Virumaa I etapp, kell 15.30 Rakvere linnastaadioni kergejõustikuruum.

Peakorraldaja Jaak Vettik. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Pärnumaa I etapp, kell 15.30 Pärnu kergejõustikuhall.

Peakorraldaja Romet Mihkels. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Tartu ja Tartumaa I etapp, kell 16.00 Tartu Ülikooli spordihoone.

Peakorraldaja Kersti Viru. Lisainfot leiab SIIT.

N, 26. november Viljandimaa I etapp, kell 15.00 Paalalinna viilhall.

Peakorraldaja Ants Kuusik ja Liina Peel. Lisainfot leiab SIIT.

R, 27. november Saaremaa I etapp, kell 16.00 Kuressaare spordikeskus.

Peakorraldaja Andres Laide. Lisainfot leiab SIIT.

R, 27. november Valgamaa I etapp, kell 13.00 Valga spordihall.

Peakorraldaja Riho Meri. Lisainfot leiab SIIT.

TV 10 Olümpiastarti on 1971. aastast Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös toimuv noortesari. See on sari, mis jätkub tänu noorte, treenerite, õpetajate, lastevanemate, koolide, spordiklubide, maakondlike spordiliitude, varem sarjas osalenud sportlaste entusiasmile ja armastusele. Sarja moto on: tule starti, olümpia ootab!