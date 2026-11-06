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NHL: Lightning jätkas kodujääl võimsalt, mullused finalistid said võidulisa

Jäähoki
Tampa Bay Lightning
Tampa Bay Lightning Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL mängiva Tampa Bay Lightningu võiduseeria kodupubliku ees sai öösel vastu reedet jätku, kui Chicago Blackhawks alistati 4:1. Võidulisa teenisid ka mullu Stanley karikafinaalis mänginud New York Islanders ja Vegas Golden Knights.

Tampa Bay viskas vireleva Blackhawksi vastu esimesel perioodil kaks väravat ja kuigi teisel lisa ei tulnud, siis Lightning lisas kolmandal kolmandikul veel kaks tabamust. Chicago sai kohtumise viimasel minutil ühe auvärava kirja, aga lõpusireeni kõlades jäi tabloole kodumeeskonna kindel 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) võit.

Venelane Ilja Mihejev sai Tampa Bay eest kirja kaks väravat, teised tabamused läksid rootslase Victor Hedmani ja ameeriklase Ryan McDonagh arvele. Chicago tabamuse eest hoolitses venelane Roman Kantserov.

Tampa Bay on sel hooajal kodujääl ainult võidurõõmu tundnud, 22 punktiga jätkatakse idakonverentsis neljandal kohal. Chicago on võitnud vaid neli mängu (üks lisaajal) ning viimasest üheksast mängust on Blackhawks saanud vaid ühe võidu. Üheksa punktiga ollakse läänes eelviimasel ehk 15. tabelireal.

Mullu Stanley karika pea kohale tõstnud Carolina Hurricanes läks võõrsil New York Islandersi vastu kolme ja poole minutiga juhtima 2:0, aga kodumeeskond jõudis teise perioodi alguses viigini. Tiitlikaitsja viskas aga otsustaval kolmandikul kaks tabamust, vormistades nendega 5:3 (2:0, 1:3, 2:0) võidu.

Võidulisa sai ka mullu karikafinaalis Carolina paremust tunnistama pidanud Vegas Golden Knights, kes alistas võõrsil Detroit Red Wingsi 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Carolina jätkab 13 võidu (üks lisaajal) ja 28 punktiga idakonverentsis esikohal, Vegas on 11 võidu (kaks lisaajal) ja 24 punktiga läänes kolmas.

Tulemused
Winnipeg - Vancouver 6:2
Pittsburgh - Boston 2:6
NY Rangers - Philadelphia 3:2
New Jersey - St. Louis 5:4 (la)
Montreal - Utah 5:4 (la)
Columbus - Dallas 2:1 (kv)
Edmonton - Anaheim 4:5
Colorado - Nashville 2:3 (la)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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