Randväli jäi viimasel alal esimesena finaali ukse taha

Dakaris toimuvatel noorte suveolümpiamängudel osalenud ujujad Maari Randväli ja Gerd Johan Lessing hüppasid reedel viimast korda vette, Randväli sai 200 meetri vabaujumises üheksanda ja Lessing 11. koha.

Randväli läbis distantsi ajaga 2.09,04 ning on finaali esimene varu. Kaheksa parema hulka viis aeg 2.08,06 ehk finaalikohast jäi puudu ligi sekund. Tema veebruaris Tartus ujutud isiklik rekord on 2.04,99.

Lessing läbis neli basseinipikkust ajaga 1.53,44 ning jäi finaalikohast vaid 0,27 sekundi kaugusele. Lessingu veebruaris Riias püstitatud isiklik rekord on 1.52,04.

Randväli saavutas noorte olümpial kaks neljandat kohta, nii 50 meetri kui ka 100 meetri liblikujumises. 50 meetri seliliujumises sai ta 11. koha. Lessing osales kahel alal, sest 800 meetri vabaujumine jäeti liiga kuuma vee tõttu ära. 400 meetri vabaujumises sai ta 15. koha.

Randväli valmistub 1.–6. detsembrini Hiinas toimuvaks lühiraja MM-iks, Lessing 5.–6. detsembril Leedus toimuvateks Põhjamaade meistrivõistlusteks.