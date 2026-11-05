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Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

Jalgpall
Mattias Käit (nr 14).
Mattias Käit (nr 14). Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislaste Mattias Käidi ja Patrik Kristali koduklubi Thun avas Konverentsiliiga põhiturniiril kolmandal katsel võiduarve.

Eelmises kahes mängus vastaste paremust tunnistama pidanud Thun võõrustas kolmandas voorus eelmise hooaja Šoti hõbedameeskonda Heartsi. Thun pääses vastasmängija omaväravast 22. minutil juhtima ja tosin minutit hiljem suurendas eduseisu Brighton Labeau tabamus.

Thuni kolmanda värava lõi 57. minutil Furkan Dursun. Külaliste auvärava skooris kaheksa minutit enne normaalaja lõppu Stuart Findlay. Käit tegi kaasa kogu kohtumise, Kristal sekkus vahetusest väljakule 65. minutil.

Maksim Paskotši ja Gent tegid võõral murul väravateta viigi valitseva Soome meistri KuPS-iga. Eesti koondislane mängis Genti kaitseliinis kõik minutid. Gent on kolme mänguga kogunud neli punkti.

Põhiturniiri neljandas voorus 26. novembril sõidab Thun külla Amsterdami Ajaxile ning Gent võõrustab Belgradi Crvena Zvezdat. Viiendas voorus lähevad Thun ja Gent omavahel vastamisi.

Toimetaja: Henrik Laever

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