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Jobe Bellingham kutsuti esimest korda Inglismaa koondisesse

Jalgpall
Jobe Bellingham on viimastel aastatel mänginud Inglismaa U-21 koondises
Jobe Bellingham on viimastel aastatel mänginud Inglismaa U-21 koondises Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Thomas Tuchel kutsus novembrikuisteks mängudeks koondisesse 25 meest. Välja jäi Chelsea ründav poolkaitsja Cole Palmer, esimest korda teenis aga täiskasvanute koondise kutse Jobe Bellingham.

Palmer loobus vigastusele viidates septembrikuisest laagrist ja mängudest ega mahtunud nüüd Tucheli valikusse. Tema asemel annab Tuchel võimaluse Jobe Bellinghamile ja Josh Kingile. "Võtsime need kutid, kes olid eelmises laagris, sest meil olid head kaks ja pool nädalat koos," kommenteeris Tuchel. "Kõik tahavad Inglismaa eest mängida ja ilmselt pole Cole erand. Aga räägime mängijast, kes ei olnud laagris. See loeb, kui oled laagris. Ja nagu ütlesin eelmisel korral, ta on jätnud vahele palju võimalusi, et muljet avaldada."

Jobe Bellingham on Inglismaa koondise staari Jude Bellinghami noorem vend, kes mängib klubijalgpalli Dortmundi Borussias. Viimased vennad, kes pääsesid Inglismaa eest koos koosseisu, olid Gary ja Phil Neville.

Inglismaa koondis on Rahvuste liiga kõrgeimas divisjonis C-alagrupis teisel kohal. Novembris võõrustavad nad esmalt Horvaatiat ning seejärel mängivad võõrsil Hispaaniaga.

Inglismaa koondis:

Väravavahid: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Kaitsjad: Trent Alexander-Arnold (Madridi Real), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Leverkuseni Bayer), Djed Spence (Milano Inter), Ben White (Arsenal)

Poolkaitsjad: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Dortmundi Borussia), Jude Bellingham (Madridi Real), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Ründajad: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)

Toimetaja: Maarja Värv

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