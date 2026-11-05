Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

Rahvusvaheline testimisagentuur ITA määras 20-aastasele Barbosule võistluskeelu, sest ta ei olnud 2025. aasta septembrist kuni detsembrini kolmel korral dopinguküttidele kättesaadav.

Rumeenlanna võistluskeeld algas juba tänavu 5. mail. Ta kaebas otsuse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kuid spordikohus jättis esialgse otsuse jõusse.

Barbosu sattus spordiavalikkuse laiema tähelepanu alla juba 2024. aastal Pariisi olümpiamängudel. Nimelt jäi ta naiste vabaharjutuses esialgu ameeriklanna Jordan Chilesi järel neljandaks, aga kuna Chilesi soorituse ülevaatamise järel tõsteti raskustase 5,8 pealt 5,9 peale, kergitas see ameeriklanna kokkuvõttes viiendalt kohalt kolmandaks.

Otsuse tõttu neljandaks jäänud Barbosu esindajad apelleerisid rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) ning viis päeva pärast võistluse lõppu teataski spordikohus, et kohtunikud ei järginud rahvusvahelise võimlemisliidu reegleid ja käskis arvestada ameeriklanna esialgset tulemust, mis tõstis Barbosa pronksile ja kukutas Chilesi viiendaks.

Chiles ei ole võitlusest olümpiamedali nimel veel loobunud. Ta kaebas CAS-i otsuse edasi Šveitsi ülemkohtusse ning järgmine istung toimub eeldatavasti 2027. aasta maikuus.