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Eesti jäähokikoondis viskas otsustaval perioodil Rumeeniale kolm väravat

Eesti koondis
Eesti jäähokikoondis
Eesti jäähokikoondis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti koondis

Eesti meeste jäähokikoondis jätkas Tallinnas toimuvat Euroopa Rahvuste karikaturniiri võidukalt, alistades teises mängus Rumeenia 4:1.

Eesti asus pärast väravateta avaperioodi juhtima 30. minutil, kui Nikita Puzakov litri vastase väravasse saatis. Rumeenlased leidsid küll kaks minutit hiljem vastuse, kui Szilard Rokaly skoori tegi, aga Eesti koondis näitas otsustaval kolmandikul klassi ning läks David Timofejevi ja Puzakovi tabamuste toel kahega juhtima.

Eestlased hoidsid edu kuni mängu lõpuni ning võidule pani punkti Timofejev, kes sai litri tühja väravasse visata, vormistades sellega Eestile 4:1 (0:0, 1:1, 3:1) võidu.

Avamängus Hispaania vastu kübaratriki teinud Robert Rooba sai teises kohtumises kirja lausa neli väravasöötu. Nii Puzakov kui ka Timofejev said lisaks kahele tabamusele kirja ka ühe söödu, ühele väravale tegi eeltööd ka Maxim Burkov.

Sama grupi teises mängus alistas Leedu lisaajal Hispaania tulemusega 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Grupi liidrina jätkab kuus punkti kogunud Eesti, Rumeenia on kolme punktiga teine, Leedu kahe punktiga kolmas ja Hispaania ühe punktiga neljas. Eesti kohtub laupäeval veel Leeduga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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