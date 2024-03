Sebradega tutvust teinud Tänak katsetest: nagu üks väga tegus loomaaed

Laupäeva superrallisüsteemis alustanud Tänak kaotas kohe päeva avakatsel minuti jagu aega, sest pidi sulgema lahtise kapoti. Järgmisel katsel ei olnud Tänakul kaardilugeja Martin Järveojaga raadiosidet ning viimane pidi eesootavast teada andma käemärkide abil, ralli pikima katse lõpus purunes Tänakul rehv, aga tal õnnestus siiski katse lõpuni sõita.

"Meil olid päeva alustades juba ülesõidul suvalised probleemid, millega pidime enne katsele minekut tegelema," rääkis Tänak lõunapausil WRC otseülekandes. "Aega oli üsna vähe ja enne katse alustamist ei leidnud Martin oma raadiojuhet, leidsime selle minut enne starti. Kapott ei olnud kinni, pidin selle sulgema ja keskmisel katsel polnud raadiosidet enam üldse. Oli üsna põnev! Väikesed suvalised asjad, aga need hoidsid meid tegevuses."

WRC reporter Becs Williams uuris Tänakult, et kas vähemalt oli abiks seegi, et raadioside kadus sirgel, mitte nii tehnilisel katsel? "See oli sirge, aga kõrgetel kiirustel katse; kivid: seda kõike näha ilma täpselt teadmata on raske. Pidime silmi lahti hoidma. Oleme seal varem sõitnud ja mõned rasked kohad olid meeles," sõnas Tänak.

Mitmed sõitjad puutusid hommikupoolikul kokku loomadega. Sebrakarja tõttu pidi Elfyn Evans kiirel sirgel hoogu maha võtma, Adrien Fourmaux'l jooksid auto eest läbi tüügassead. Ka Tänakul õnnestus sebradest napilt mööduda, erinevalt Esapekka Lappist, kes tabaski masina parema osaga ühte õnnetut looma. "See oli nagu väga tegus loomaaed," tõdes Tänak.

"Sellest on alati kohutavalt kahju," rääkis Lappi Soome meediale. "Muidugi üritasin loomi nähes pidurdada. Nad möödusid, aga üks jäi maha ja kahjuks tabasime teda autoga. Kui oled esimese masinana teel, võib see olla osaks Safari rallist, aga muidugi on äärmiselt kahju nii ilusale loomale otsa sõita," väljendas soomlane kahetsust.

Eestlane on kokkuvõttes 12. kohal, kümnes koht jääb kahe ja poole minuti kaugusele. Kindlaks liidriks on Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestab Tänaku tiimikaaslast Thierry Neuville'i pooleteise minutiga.