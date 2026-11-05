Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

"Ma ei ole kunagi tundnud, et see kuulub vaid mulle. Aga mul on olnud 23 aastat privileeg ja vastutus seda kanda ja kaitsta staadionitel üle maailma. Täna on aeg see edasi tulevikule anda," sõnas kogenud pallur ühismeediasse postitatud avalduses.

Ronaldo nimele jäi koguni 234 koondisemängu ja 146 väravat. Ta võitis Portugali koondisega 2016. aastal Euroopa meistritiitli ning 2019. ja 2025. aastal Rahvuste liiga. Ühtekokku esindas ta koondist kuuel MM-finaalturniiril ja kuuel EM-finaalturniiril.

"See ei olnud lihtne otsus, sest mõned otsused on sellised, mida ei langeta üksnes mõistus. Need sünnivad ka südames. 2003. aasta augustis alanud teekond muutis mu elu igaveseks ja on nüüd jõudnud lõpuni," sõnas hetkel Saudi Araabia liigas palliv Ronaldo.

"Kui ma vaatan tagasi kõigele, mida kogesin rahvuskoondisega, siis ma ei mäleta üksnes mänge, väravaid, rekordeid ja trofeesid. Ma näen inimesi. Ma näen Portugali rahvast, kes elab võõrsil ja kes said 90 minutit end kodule lähemal tunda. Ma näen miljoneid Portugali inimesi, keda ma pole kunagi kohanud, aga kes said osaks minu elust. Sest päeva lõpuks on jalgpall palju suurem kui lihtsalt mäng. Jalgpall on inimesed."

2003. aasta 20. augustil rahvuskoondise särgis debüteerinud Ronaldo viimaseks kohtumiseks jäi 24. septembril toimunud Rahvuste liiga kohtumine Walesiga. Kolm päeva hiljem toimunud mängus Norraga jäeti ta pingile ja lahkus pärast seda tüliga koondise juurest.

Ronaldo pikk koondisekarjäär pakkus ka kolm kohtumist Eestiga: 2004. aasta septembris kaotas Eesti koondis MM-valiksarjas kodus 0:4 ja 2005. aasta juunis võõrsil 0:1. 2016. aasta juunis toimunud sõpruskohtumises jäi Eesti alla lausa 0:7. Kahes esimeses mängus lõi Ronaldo ühe värava, kolmandas kaks tabamust.