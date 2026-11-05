Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale

Eesti suutis tugeva vastase tempos püsida umbes paarkümmend minutit. Kui avapoolaja esimeses pooles ei kasvanud vahe kordagi neljast väravast suuremaks, siis viimase seitsme minutiga tegi Serbia 8:0 spurdi ja asus poolajapausiks juhtima 21:9.

Teine poolaeg mängupilti erilist muutust ei toonud. Eesti oli esialgu kuni 11-väravalises kaotusseisus, aga sarnaselt avapoolajale kiskus lõpp koledaks ning pidi lõpuks tunnistama Serbia 21-väravalist paremust.

"Ma ei oska öelda, mis avapoolaja lõpus juhtus. Ilmselt oli meil liiga palju noori mängijaid korraga väljakul," ütles Eesti peatreener Kaj Kekki mängu järel ERR-ile. "Me raiskasime umbes 15 head väravamomenti, nii et seda arvestades oleks lõpptulemus võinud hoopis teistsuguseks kujuneda. Serbial on maailmatasemel väravavaht ja nende kaitsemäng oli väga füüsiline. Nad said tänu sellele meie rünnakuid lihtsalt pidama. Olen meie kaitsemängus pettunud. Me ei suutnud järgida neid asju, mida üritasime teha," lisas Kekki.

"Avapoolaja lõpus hakkasime järjest eksima. Kõik on enesekindluse taga. Kaitses peame olema agressiivsemad. Mis seal ikka, see oli esimene katsumus Euroopa parimate koondiste vastu," sõnas joonemängija Artur Morgenson.

Dener Jaanimaa viskas Eesti parimana viis väravat, Mihkel Lõpp lisas omalt poolt neli tabamust. Serbia särgis oli resultatiivseim Vukašin Vorkapic seitsme väravaga.

Eesti kuulub neljaliikmelisse valikgruppi. Pühapäeval kohtutakse koduseinte vahel Islandiga, kes sai kolmapäeval kodus jagu Ukrainast 48:26. Kaks paremat pääsevad otse finaalturniirile, lisaks kaheksa valikgrupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku.

Enne mängu:

Eesti käsipallikoondis kohtub Serbiaga Novi Sadis, mis oli pikalt sealseks peamiseks käsipallikantsiks. Novi Sadi meeskond Vojvodina tuli vahemikus 2013-24 lausa 11 korral järjest Serbia meistriks, viimasel kahel aastal on meistritiitel taas liikunud Belgradi klubi Partizani auhinnakappi.

"Ootan väga tulist mängu," kinnitas Eesti koondise väravavaht Armis Priskus mängueelsel õhtul ERR-iga rääkides. "Serblased on emotsionaalsed inimesed ja kui publikut tuleb saali, siis tuleb siin ka kõva möll."

Serbia näol on tegemist koondisega, kes alistas aasta alguses toimunud EM-finaalturniiril hiljem kullamatši jõudnud Saksamaa. "Tuli tuleb päris suur," tõdes Priskus. "Eks seal ole pikkasid ja taga on viskejõudu päris palju. Eks ole näha: tuleb väga raske mäng."

Millised on neljapäevases valikmängus Eesti võimalused, eriti arvestades, et Serbia võib kohtumist võtta nii-öelda ühe soojendusmatšina jaanuaris ootavateks maailmameistrivõistlusteks? "Kui me jooksma saame ja kaitse pidama, siis on kõik võimalik, pall on ümmargune. Aga sellest tuleb väga-väga raske mäng," kinnitas Eesti väravavaht.