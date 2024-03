VIDEO | Teel olnud kivi langetas Tänaku Keenias kõrgest mängust

Tänak sõitis reedel meeskonnakaaslase Esapekka Lappi järel kolmandal kohal, aga viiendal katsel tabasid soomlast probleemid käigukastiga ja Lappi pidi ralli katkestama.

Nii tõusis Tänak teisele kohale, aga kohe järgmisel katsel tabas ta Hyundai teel olnud kivi, paiskus vastu rajaäärset valli ning kuigi eestlane üritas edasi sõita, pidi ta samuti päeva pooleli jätma.

The Safari bites again @OttTanak is stopped for the day on SS6 Geothermal #WRC pic.twitter.com/ZZ3w6JRoo0