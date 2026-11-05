X!

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

Korvpall
Foto: Bigbank/Kalev/Facebook
Korvpall

Bigbank/Kalev sai kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarjas väärt võidu, kui alistas võõrsil Prantsusmaa klubi Chaloni 74:68. Meeskonna resultatiivseim oli Hugo Toom 19 punktiga.

"Määravaks sai minu arvates mänguplaanist algusest lõpuni kinni pidamine. Olid väga spetsiifilised asjad, mida me pidime tegema. Suutsime neid täide viia algusest lõpuni. Vahepeal tulid mõõnad sisse ja vastased said väikse hoo käima, aga suutsime olla vastikud ja neile naha alla pugeda ja siis nad juba keskendusid muudele asjadele ja nii see võit tuli," selgitas Toom võidu tagamaad ERR-ile.

Võidu tegi eriti magusaks tõik, et Chalon ei olnud sel hooajal kodus kordagi kaotanud. "Chalon on ilmselgelt väga hea kvaliteediga ja suur klubi. Selliste klubide vastu võit võtta on alati raske, eriti nende koduväljakul, kus on saal täis ja see hooaeg nad ei olnud koduväljakul kaotanud. Prantsusmaa liiga on tugev ja nad on hetkel viiendal positsioonil. Ma arvan, et see oli väga suur eneseületus. See annab väga palju jõudu juurde ja väga palju kogemust meile," rääkis Toom.

FIBA Euroopa karikasarjas on Bigbank/Kalevil pooled alagrupimängudest selja taga ja meeskond on kolme võidu ja kahe kaotusega F-grupis teisel kohal. Edasi pääsevad alagrupist just kaks paremat ja viis mängu on veel ees.

Järgmise euromängu peab Bigbank/Kalev 11. novembril, kui kohtub Türgis alagrupi liidri Körfez Basketiga, kedas kodus suudeti võita. Kodus mängiti üle ka Kosovo klubi Bashkimi ning võõrsil mängudest on kirjas värske võit Chaloni üle.

"Väljavaated edasipääsuks on keerulised. See on selline väga tihe grupp ja kõik võivad kõiki võita. Ma arvan, et selle esimese poolega me panime hea alguse. Muidugi on kahju sellest Manchesteri mängust, kus andsime edu käest. Euroopa karikasarjas on oluline võtta just välismänge ära. Nüüd, kui ühe suure klubi vastu võtsime võidu, siis see annab meile kindlasti eelise Kosovo, Valmiera ja Manchesteri üle," ütles Toom.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

23:07

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

22:40

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

14:30

Konontšuki klubi sai eurosarjas suure võidu

14:03

Grünmann aitas Riia TTT eurosarjas võiduni

11:09

Euroliiga liider Panathinaikos vajas Reali alistamiseks lisaaega

10:17

Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

09:49

Wembanyama rekordiline õhtu tõi San Antoniole napi võidu

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

04.11

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

04.11

Keila KK tugevdas koosseisu lätlasest tagamängijaga

04.11

EuroCupi rekordilise mängu otsustas lõpusekundite korv

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

03.11

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas teise kaotuse järjest

03.11

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

videod

sport.err.ee uudised

23:07

Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

22:40

Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

22:34

ETV spordisaade, 5. november

22:23

Rooba: muukisime värava kohe lahti ja seejärel saime mängu täielikult enda kätte

21:53

Käidi ja Kristali koduklubi avas eurosarjas võiduarve

21:23

Randväli jäi noorte olümpial finaalist napilt välja

20:50

Eesti jäähokikoondis põrmustas Hispaania

20:10

Lauri Tamm liitub Leedu rattatiimiga

19:42

Latvala kinnitas: Ogier teeb kaasa üksikutel rallidel

19:11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

18:46

Tamm alistas kindlalt endise juunioride esireketi

18:13

Spordikohtu abil olümpiamedali võitnud rumeenlannale määrati võistluskeeld

17:48

Teenekast jaapanlasest sai Infantino teine vastaskandidaat presidendivalimistel

17:15

Henrik Ojamaa riputab putsad varna

16:42

Läti hokimees tegi NHL-is hiilgava mängu

loetumad

12:53

Cristiano Ronaldo tegi koondisekarjääriga lõpparve

19:11

Käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Serbiale Uuendatud

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

04.11

Varssavi Legia alistas eurosarjas nelja endise NBA mehega Galatasaray

04.11

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

04.11

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

04.11

Bigbank/Kalev alistas võõrsil Prantsusmaa viienda klubi, Pärnu kaotas kodus

04.11

Warriors ei maksa Läti korvpallitähele palka

04.11

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

04.11

Norra meedia: FIS ei andnud Bolšunovile neutraalset staatust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo