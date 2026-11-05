Toom võidust Prantsusmaa klubi üle: see oli väga suur eneseületus

"Määravaks sai minu arvates mänguplaanist algusest lõpuni kinni pidamine. Olid väga spetsiifilised asjad, mida me pidime tegema. Suutsime neid täide viia algusest lõpuni. Vahepeal tulid mõõnad sisse ja vastased said väikse hoo käima, aga suutsime olla vastikud ja neile naha alla pugeda ja siis nad juba keskendusid muudele asjadele ja nii see võit tuli," selgitas Toom võidu tagamaad ERR-ile.

Võidu tegi eriti magusaks tõik, et Chalon ei olnud sel hooajal kodus kordagi kaotanud. "Chalon on ilmselgelt väga hea kvaliteediga ja suur klubi. Selliste klubide vastu võit võtta on alati raske, eriti nende koduväljakul, kus on saal täis ja see hooaeg nad ei olnud koduväljakul kaotanud. Prantsusmaa liiga on tugev ja nad on hetkel viiendal positsioonil. Ma arvan, et see oli väga suur eneseületus. See annab väga palju jõudu juurde ja väga palju kogemust meile," rääkis Toom.

FIBA Euroopa karikasarjas on Bigbank/Kalevil pooled alagrupimängudest selja taga ja meeskond on kolme võidu ja kahe kaotusega F-grupis teisel kohal. Edasi pääsevad alagrupist just kaks paremat ja viis mängu on veel ees.

Järgmise euromängu peab Bigbank/Kalev 11. novembril, kui kohtub Türgis alagrupi liidri Körfez Basketiga, kedas kodus suudeti võita. Kodus mängiti üle ka Kosovo klubi Bashkimi ning võõrsil mängudest on kirjas värske võit Chaloni üle.

"Väljavaated edasipääsuks on keerulised. See on selline väga tihe grupp ja kõik võivad kõiki võita. Ma arvan, et selle esimese poolega me panime hea alguse. Muidugi on kahju sellest Manchesteri mängust, kus andsime edu käest. Euroopa karikasarjas on oluline võtta just välismänge ära. Nüüd, kui ühe suure klubi vastu võtsime võidu, siis see annab meile kindlasti eelise Kosovo, Valmiera ja Manchesteri üle," ütles Toom.