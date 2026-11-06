Raju peamatšis kaotanud mehhiklase dopinguproov osutus positiivseks

Endise UFC võitleja Vargase proovist leiti kolm Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) keelunimekirjas olevat ainet: anaboolsed steroidid mesteroloon ja oksandroloon ning ainevahetuse modulaator meldoonium. Kõik kolm on keelatud nii võistlusel kui ka väljaspool võistlust.

Juhtumit menetleb EADSE ning sportlasel on õigus anda selgitusi kuni 16. novembrini.

"Lisaks aususele ja võrdsetele võimalustele on võitlusspordis puhas sport ka ohutuse küsimus. Kui üks sportlane on keelatud ainetega endale eelise tekitanud, ei ole see enam võrdne võitlus ja sellega võib kahjustada oma vastase tervist. Eesti noorte MMA võitlejate arv kasvab hoogsalt ning tahame olla neile puhta spordi propageerimisega eeskujuks," ütles Evecon Raju peakorraldaja Ott Tõnissaar.

Dopingukontrollis osalemise kohustus kehtib kõigile RAJU sportlastele, nii proffidele kui ka amatööridele. Kõik matšid toimuvad Eesti MMA Liidu järelevalve all.

Järgmine Evecon RAJU toimub 10. aprillil 2027 Tondiraba jäähallis.