Tänak jahib Keenias pjedestaalikohta: pean hakkama tulemusi tegema

Tänak alustas hooaega neljanda kohaga Monaco rallil, kuid pidi hooaja teisel etapil Rootsis katkestama. Uue punktisüsteemi abil on eestlane kogunud 21 punkti, millega on üldarvestuses viiendal tabelireal.

"Saime Hispaanias ralliks testida ning ettevalmistusi teha, mis oli meie jaoks väga oluline," ütles Tänak. "Oleme olnud hädas mootoriprobleemidega ning saime kõrgustes sõites Keenia ralliks kohaneda. Ma pole isiklikult sel hooajal veel hoogu sisse saanud ja häid tulemusi teinud. Loodan seda nüüd puhtalt sõites muuta ning punkte teenida. Pean hakkama tulemusi tegema."

Mullu pidid Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja Keenias kahel korral ralli jooksul tee ääres rehvi vahetama ja lõpetasid laupäevase võistluspäeva lekkiva vedrustusega. "Safari ralli on eriline väljakutse. Sul on heaks tulemuseks vaja vastupidavust, sest ilm võib olla väga ettearvamatu ja teed on väga keerulised. Seal on väga keeruline võita, autost sõltub väga palju," sõnas Tänak.

Hyundai on sel hooajal võitnud mõlemad rallid, hooaja avaetapil võidutses Thierry Neuville ja teisel etapil lõpetas esikohaga soomlane Esapekka Lappi. Võistkond Keenia ralliks koosseisus muudatusi ei tee.

Safari ralli oli pikalt WRC võistluskalendris, kuid 2003. aastal vaatas sari mujale. MM-sari naasis Keeniasse 2021. aastal ning Toyota on kõigil kolmel aastal võidutsenud, teenides viimasel kahel aastal isegi nelikvõidu.

Sel aastal lähevad Toyota eest rajale 2022. aasta meister Kalle Rovanperä ning Elfyn Evans, kolmandas autos on Takamoto Katsuta. M-Sport Fordi esindavad kolm sõitjat: Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ning vanameister Jourdan Serderidis.

Rootsi rallil esmakordselt WRC2-sarjas pjedestaalile jõudnud Georg Linnamäe Keenias ei võistle.

MM-sarja sõitjate üldseis enne Safari rallit:

1. Thierry Neuville (Hyundai) 48 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 45

3. Adrien Fourmaux (M-Sport) 29

4. Sebastien Ogier (Toyota) 24

5. Ott Tänak (Hyundai) 21

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 19

7. Takamoto Katsuta (Toyota) 12

8. Kalle Rovanperä (Toyota) 11