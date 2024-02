Esapekka Lappi triumfeeris Rootsi MM-rallil

Lappi tõusis ralli liidriks reede pärastlõunal ja kindlustas sisuliselt võidu laupäeva hommikul, kui tema lähim jälitaja Takamoto Katsuta (Toyota) sõitis 10. katsel teelt välja. 33-aastasele soomlasele on see karjääri teiseks MM-ralli võiduks, esimese teenis ta 2017. aastal Soomes.

"Kuradi hea tunne on! Olen teist võitu tükk aega jahtinud, ma ei oskagi nüüd midagi öelda. Suur aitäh Cyrilile (Cyril Abiteboul, Hyundai tiimijuht - toim), kes mulle võistkonnas koha leidis. Suured tänud ka kogu tiimile ja minu perele," lausus võidumees autasustamisel. Lappi teenis esikoha eest 18 silma, pühapäevaselt võistluspäevalt sai ta veel ühe punkti juurde.

Suurima punktisaagi (24 p) korjas Elfyn Evans, kes lõpetas ralli kokkuvõttes teisel kohal ning oli kiireim pühapäevase võistluspäeva arvestuses. Kolmandaks tuli Adrien Fourmaux, kellele see oli karjääri esimeseks pjedestaalikohaks.

Reedel katkestanud Ott Tänak (Hyundai) sai pühapäevases arvestuses neljanda koha ja lõpetas punktikatsel samuti neljandana, teenides seega Rootsi rallilt kuus punkti.

WRC2 klassis võidutses kodupubliku rõõmuks Oliver Solberg. Talle järgnesid soomlane Sami Pajari (+1.19,7) ja Georg Linnamäe (+1.22,2). Eestlane jõudis esmakordselt WRC2-sarjas pjedestaalile, lisaks teenis ta absoluutarvestuses katsevõidu, kui oli nobedaim viiendal kiiruskatsel. Üldkokkuvõttes lõpetas Solberg viiendal, Pajari kuuendal ja Linnamäe seitsmendal kohal.

Rootsi ralli lõplik paremusjärjestus:

Rootsi MM-rallil lõplik paremusjärjestus. Autor/allikas: ewrc-results/kuvatõmmis

MM-sarja üldarvestuses jätkab liidrina Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville 48 punktiga. Teisele kohale tõusis Evans (45 p) ja kolmandale kohale Fourmaux (29 p). Esikolmikule järgnevad Sebastien Ogier (24 p), Tänak (21 p), Lappi (19 p), Katsuta (12 p) ja Rootsis hooaja debüüdi teinud Kalle Rovanperä (11 p).

MM-sarja hooaeg jätkub 28. märtsil algava Keenia ralliga.

Neljapäev:

Hommikul sõidetud testikatsel näitas kõige paremat minekut hooaja esimest rallit tegev Esapekka Lappi (Hyundai), kes sai neljandal läbimisel kirja aja 2.45,9. Tänak sai kirja paremuselt kolmanda aja (+0,8), Rovanperä oli temast omakorda pool sekundit aeglasem.

Õhtusel 5,16 km pikkusel avakatsel oli nobedaim Rovanperä ajaga 3.18,3. Soomlasele järgnesid tiimikaaslased Takamoto Katsuta (+1,4) ja Elfyn Evans (+2,0). Ott Tänak jäi jagama neljandat-viiendat kohta koos M-Spordi piloodi Adrien Fourmaux'ga (mõlemad +2,1). "Tegin puhta sõidu. Esimeses kurvis sõitsin millelegi pihta, kuid üldjoontes läks hästi," ütles eestlane finišis.

Rally2 arvestuses võimutses Oliver Solberg (Škoda), kes edestas lähimat konkurenti Roope Korhoneni (Toyota) kolme sekundiga. Georg Linnamäe (Toyota) lõpetas kuuendal kohal (+4,3) ning Gregor Jeets (Škoda) oli 14. (+9,5).

Reede:

Päeva esimese kiiruskatse võitis Kalle Rovanperä (Toyota), kes edestas 3,2 sekundiga nii Lappit kui ka Ott Tänakut (Hyundai). Järgmisel katsel tegi konkurentidele tuule alla Lappi, kuid üldarvestuses säilitas liidrikoha Rovanperä. Tänak sai kirja paremuselt neljanda aja (+2,1) ja jätkas üldarvestuses kolmandana.

Ralli neljas kiiruskatse lõi kõik kaardid sassi. Esimestena rajale pääsenud Thierry Neuville (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota) jõudsid suuremate probleemideta finišisse, ent nende järel startinud Tänak tegi lumevallide vahel sõiduvea, millega lõhkus auto jahutussüsteemi ning langes kõrgest mängust. Ebaõnn tabas ka Rovanperä, kes pidi samuti avarii järel seisma jääma.

Video Tänaku avariist:

Hommikupooliku viimase kiiruskatse võitis Takamoto Katsuta (Toyota), kes kerkis ühtlasi ralli üldliidriks. Jaapanlasele järgnesid Lappi (+11,4), Evans (+13,3), Adrien Fourmaux (M-Sport; +18,7) ja Neuville (+40,5).

Lõunapausi jooksul tõi ilmataat rajale palju värsket lund, mis andis eelise tagantpoolt startijatele. Sellest võitis enim Rally2 autoga võistlev Georg Linnamäe, kes noppis karjääri esimese MM-etapi katsevõidu. Seega sai temast viies eestlane, kes autoralli MM-sarjas katsevõidu teeninud. "Ma ei saanud algul aru, et ma katsevõidu teenisin. Arvasin, et olin kiireim enda võistlusklassi arvestuses. Muidugi olen katsevõidu üle väga õnnelik!," rõõmustas Linnamäe.

Rally1 meestest oli viiendal jõuproovil väledaim Lappi, kuid üldliidrina jätkas endiselt Katsuta.

@GeorgLinnamae is 5th to win WRC Rally stage.



1️⃣.@OttTanak 356

2️⃣.Markko Märtin 101

3️⃣.Urmo Aava 5

4️⃣. Heino Sepp 1

5️⃣. Georg Linnamäe#RallySweden — Powerstage Podcast (@PWRSTAGE) February 16, 2024

Viimasel kolmel kiiruskatsel pani oma paremuse maksma Lappi. Soomlane tõusis ralli üldliidriks seitsmenda katse järel ning saavutas päeva lõpuks Katsuta ees 3,2-sekundilise edu. Kahele kiireimale järgnesid Rally2 võistlusklassi liider Oliver Solberg (Škoda Rally2; +1.20,7), Fourmaux (+1.26,3), Evans (+1.50,0) ja Linnamäe (+1.50,1).

Laupäev:

Reede õhtul ralli liidriks kerkinud Esapekka Lappi ei loovutanud laupäeva jooksul kordagi oma positsiooni. Soomlane lubas päeva esimesel kiiruskatsel Takamoto Katsuta (Toyota) endast 0,9 sekundi kaugusele, kuid järgmisel katsel oli jaapanlane sunnitud katkestama, kui kaotas auto üle kontrolli ja sõitis teelt välja.

Katusta has hit a snowbank on SS10! The Toyota looks to be stuck



Live Updates here >> https://t.co/i1xlimBRlf pic.twitter.com/rbJjV8Ww7t — World Rally Championship (@OfficialWRC) February 17, 2024

Nõnda tõusis Lappi selja taha Adrien Fourmaux (M-Sport), kes kaotas üldkokkuvõttes soomlasele ligi pooleteise minutiga. Pärastlõunastel kordusläbimistel Lappi võidu nimel ei sõitnud, sest tema peaeesmärk oli turvaliselt finišisse jõuda.

Laupäeval sõidetud seitsmest kiiruskatsest kolm võitis Thierry Neuville (Hyundai). Ühe võidu said enda nimele Ott Tänak (Hyundai), Fourmaux ning Toyota piloodid Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans.

Lappil on viimase võistluspäeva eel Fourmaux ees pisut enam kui minutiline edumaa (+1.06,3). Kolmas on Evans (+1.23,0), neljas Neuville (+2.22,1) ja viies Rally2 võistlusklassi liider Oliver Solberg (+4.01,1).

Sellest aastast kasutusele võetud punktisüsteemi järgi teenis Lappi esikoha eest 18 silma. Punktikohal lõpetanud ekipaažidel tuleb punktide väljateenimiseks läbida ka pühapäevased kiiruskatsed.

Rally2 arvestuses jätkas suurepärast minekut Oliver Solberg, kes võitis kolm kiiruskatset ja lõpetas esikolmikus veel kolmel katsel. Georg Linnamäe näitas kiireimat aega 14. katsel ning kerkis päeva lõpuks kolmandale kohale (+1.14,2). Absoluutarvestuses on Linnamäe seitsmes (+5.15,3). Stabiilselt esikümne piirimail sõitnud Gregor Jeets hoiab laupäeva õhtuks 11. kohta (+11.28,0). Romet Jürgenson korjas juunioride arvestuses kaks katsevõitu.

Eelvaade:

Hooaja avaetapil Monte Carlos näitas kõige kindlamat minekut Thierry Neuville (Hyundai), kes kogus maksimaalsed 30 punkti. Belglasele pakkusid enim konkurentsi Toyota piloodid Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Esimesena jäi pjedestaalilt välja Ott Tänak (Hyundai), ent sellele vaatamata võis eestlane avaetapiga igati rahule jääda, sest ta polnud varem Hyundaiga Monte Carlos finišisse jõudnud.

Nüüd on ralliässad võistlustules Rootsis Umeas, kus mullu võidutses Tänak varalahkunud Craig Breeni ja Thierry Neuville'i ees. Talveralli on Tänakule alati sobinud, sest lisaks eelmise aasta võidule on tal ette näidata esikoht ka 2019. aastast ja veel kaks hõbedakohta (2017, 2020).

"Rootsi on väga kena ralli, mis on peamiselt kiiruse peale üles ehitatud. Teed on lihtsad ja lamedad, seega auto väga palju vatti ei saa, mis teeb tempo maksimeerimise lihtsamaks," muljetas Tänak ralli eel. "Viimased korrad on meil Umeas hästi läinud ja ma tahaks neid lumevalle ja jääteid juba uuesti näha. Suurema osa ajast saad valle enda jaoks ära kasutada, sest kui oled juba lumes, oled natuke liiga kaugele läinud."

Umea lumistele teedele stardib kokku üheksa Rally1 autot, sealhulgas teeb hooaja esimese etteaste valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota). Hyundai eest sõidab lisaks Tänakule ja Neuville'ile ka Esapekka Lappi. Toyota rooli istuvad Rovanperä, Evans, Takamoto Katsuta ja erasõitja Lorenzo Bertelli ning M-Sporti esindavad Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster.

Rally2 arvestuses sõidavad Eesti lipu all Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota) ja Gregor Jeets - Timo Taniel (Škoda) ning Rally3-s Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford).

Kiiruskatsetega alustatakse neljapäeva õhtul kell 20.05. Kokku sõidetakse 18 kiiruskatset kogupikkusega 300,1 kilomeetrit.

Rootsi ralli ajakava:

Neljapäev

SS1 Umeå Sprint 1 5,16 km (kell 20.05)

Reede

SS2 #42 Brattby 1 10,76 km (09.58)

SS3 Norrby 1 12,36 km (10.52)

SS4 Floda 1 28,25 km (11.55)

Paus

SS5 #42 Brattby 2 10,76 km (15.36)

SS6 Norrby 2 12,36 km (16.30)

SS7 Floda 2 28,25 km (17.33)

Paus

SS8 Umeå Sprint 2 5,16 km (20.05)



Laupäev

SS9 Vännäs 1 15,65 km (08.45)

SS10 Sarsjöliden 1 14,23 km (09.35)

SS11 Bygdsiljum 1 28,06 km (11.08)

Paus

SS12 Vännäs 2 15,65 km (15.15)

SS13 Sarsjöliden 2 14,23 km (16.05)

SS14 Bygdsiljum 2 28,06 km (17.38)

Paus

SS15 Umeå 1 10,08 km (20.05)

Pühapäev

SS16 Västervik 1 25,50 km (08.27)

SS17 Västervik 2 25,50 km (11.03)

SS18 Umeå 2 (punktikatse) 10,08 km (13.15)