Toyotad kordasid Keenia rallil nelikvõitu, Tänak punktikatsel teine

Eelnenud võistluspäevadel rehvilõhkemiste ja muude tehniliste probleemidega tegelema pidanud Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid pühapäevast võistluspäeva heas hoos. Ralli 14. kiiruskatsel jäid nad neljandaks, järgnenud katsel kolmandaks ja hoolduspausile läksid eestlased katsevõiduga.

Üldarvestuses see aga suurt muutust ei too, Tänak on WRC1 klassis kuuendal kohal (+8.56,8), viiendal real asetsevast Dani Sordost jääb ta üle nelja minuti kaugusele, seitsmendal kohal olev Pierre-Louis Loubet (M-Sport) kaotab eestlastele kuue minutiga.

Üldarvestuses liigub Toyota teist aastat järjest Keenia rallil nelikvõidu poole. Esikohal on Sebastien Ogier, kes pidi viimased kaks katset enne hoolduspausi sõitma tagaluugita. Kaheksakordne maailmameister edestab Kalle Rovanperät 13,6 sekundiga, Elfyn Evans jääb kahe ja poole minuti kaugusele, Takamoto Katsuta kaotab liidrile kolme ja poole minutiga.

Laupäevane võistluspäev:

Kõva vihmasajuga lõppenud võistluspäeva viimasel kiiruskatsel sai katsevõidu Rovanperä, kes lihvis üldarvestuses Ogier' edu 16,7 sekundi peale. Eelviimasel katsel aega kaotanud Evans (+2.23,3) pääses tänu Katsuta eksimustele üldarvestuses päeva lõpuks taas kolmandale kohale ning edestab jaapanlasest tiimikaaslast 16,7 sekundiga.

Üldarvestuses on viiendal kohal Dani Sordo (Hyundai; +3.52,3), kes edestab Ott Tänakut lausa nelja minuti ja 46 sekundiga. Lisaks rehvivahetusele 11. kiiruskatsel pidi eestlane koos kaardilugeja Martin Järveojaga võistluspäeva lõpetama lekkiva tagaamordiga.

WRC1 arvestuses hoiab viimase võistluspäeva eel seitsmendat kohta Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +13.56,6), reedel katkestama pidanud Thierry Neuville (Hyundai) kaotab üldliidrile enam kui 24 minutiga.

Laupäeval üldarvestuses kolmandale kohale tõusnud Esapekka Lappi (Hyundai) jäi 11. kiiruskatsel pärast sügavat veetakistust tee äärde seisma ning võttis autost väljudes koheselt kiivri peast. Testikatsel esile kerkinud tehniline probleem kordus ning soomlase auto veovõll andis otsad. Ka Jourdan Serderidis pidi laupäeval katkestama.

WRC2 arvestuses on Kajetan Kajetanowiczil (Škoda) konkurentide ees suur edu, poolakas edestab teisel kohal olevat Martin Prokopi (Ford) enam kui kümne minutiga. Väljaspool arvestust sõitev Oliver Solberg (Škoda) jääb Kajetanowiczist nelja minuti ja 13 sekundi kaugusele.

Safari ralli ajakava:

Pühapäev

6.55 - SS14 Malewa 1 (8,33 km)

7.51 - SS15 Oserian 1 (18,33 km)

9.05 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

11.19 - SS17 Malewa 2 (8,33 km)

12.15 - SS18 Oserian 2 (18,33 km)

14.15 - SS19/punktikatse Hell's Gate 2 (10,52 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä - 118 punkti

2. Thierry Neuville - 93

3. Ott Tänak - 85

4. Elfyn Evans - 83

5. Sebastien Ogier - 70

6. Esapekka Lappi - 67

7. Dani Sordo - 36

8. Takamoto Katsuta - 23

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota - 235

2. Hyundai - 212

3. M-Sport Ford - 148