Pidurdamatu Neuville võttis Monte Carlos maksimumi, Tänak neljas

Laupäevase võistluspäeva katsevõiduga lõpetanud ja üldliidriks tõusnud Neuville ei võtnud pühapäeval hoogu maha, võites veenvalt kõik kolm kiiruskatset. See tähendas ühtlasi, et belglane teenis pühapäevase arvestuse järgi seitse punkti ning sai ka punktikatselt maksimaalsed viis, kogudes hooaja avaetapil maksimaalsed 30 punkti.

"Mul ei ole sõnu! Nii hea nädalavahetus, tundsin end autos nii hästi. Terve võistkond oli hea, esimest korda selle koosseisuga," ütles karjääri 20. etapivõidu teeninud Neuville. "Aga meil on veel tööd teha, peame jätkama."

Üldarvestuses jäi teiseks rekordiline rallivõitja Sebastien Ogier (Toyota), kes kaotas liidrile lõpuks 16,1 sekundiga. Prantslane ütles pärast rallit, et on võistelnud läbi leina, sest pidi esmaspäeval jätma hüvasti endale väga tähtsa inimesega. "Keegi, kes andis mulle autospordis tõuke ja andis mulle mu esimese auto. Selle jaoks pole kunagi ajastus õige, mõtlesin tema peale palju," ütles prantslane.

Liidrist 45,2 sekundi kaugusele jäi Elfyn Evans (Toyota), kes juhtis rallit kuni laupäeva keskpaigani. Neljandaks jäi Ott Tänak (Hyundai; +1.59,8), kes kaotas kolmandal kiiruskatsel musta jää tõttu märkimisväärselt aega. Eestlane teenis laupäeval kümme punkti ning lisas sellele pühapäeval veel viis - neli pühapäevase arvestuse põhjal ja üks punktikatselt.

"Peame neljanda koha vastu võtma. Ei olnud kerge etapp, õppisime palju. Me ei olnud parimas vormis, aga nüüd on tehtud. Vaatame, mis tulevik toob," ütles Tänak pärast rallit.

Eestlasele järgnesid Adrien Fourmaux (M-Sport; +3.36,9), Andreas Mikkelsen (Hyundai; +5.34,6) ning Takamoto Katsuta (Toyota; +8.28,5). Laupäeval katkestama pidanud Gregoire Munster (M-Sport) jätkas pühapäeval, kuid jäi üldarvestuses kaugele.

WRC2 klassis oli terve nädalavahetus pingeline heitlus esikoha nimel, kui hispaanlane Pepe Lopez (Škoda) ja sellest aastast Bulgaaria lipu all sõitev Nikolai Grjazin (Citroen) omavahel esikohta vahetasid. Pühapäeval näitas aga prantslane Yohan Rossel (Citroen) klassi, kui võitis kõik kolm kiiruskatset ja teenis lõpuks etapivõidu, edestades Lopezi nelja sekundiga. Grjazin kaotas lõpuks liidrile 15,4 sekundiga.

MM-sarja hooaeg jätkub 15. veebruaril Rootsi ralliga, kus asub teele ka kahel viimasel aastal maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperä (Toyota). Mullu võidutses lumisel rallil siis veel M-Spordiga võistelnud Tänak.

Laupäev:

Neuville läks laupäevale vastu liidrile 16,1-sekundilise kaotusega, kuid oli päeva esimesel kiiruskatsel Elfyn Evansist (Toyota) lausa 9,6 sekundit kiirem. Kümnendal kiiruskatsel esines Evansi autol tehnilisi probleeme ning kiirelt jätkanud Neuville läks temast üldarvestuses mööda. Ogier jättis kehva üheksanda katse seljataha ning jõudis liidrist 5,1 sekundi kaugusele.

Päeva teist poolt alustas suurepäraselt rekordilised üheksa korda Monte Carlo rallil võidutsenud Ogier, kes teenis ühtlasi oma karjääri 700. katsevõidu ning tõusis enne viimast katset üldliidriks.

Neuville näitas aga siis taas klassi, kui võitis enda kuuenda katse tänavusel rallil. Ta edestas Ogier'd 4,1 sekundiga, mis tähendas ka seda, et belglane kerkis päeva viimase katsega üldliidriks, edestades Ogier'd 3,3 sekundiga.

Sellest aastast kasutusele võetud punktisüsteemi järgi jagati laupäeval pärast viimast kiiruskatset paremusjärestuse järgi välja ka hooaja esimesed punktid. Laupäevase võistluspäeva esikohal lõpetanud Neuville teenis 18 punkti, Ogier sai 15 punkti, Elfyn Evans (Toyota) 13, Tänak kümme, Adrien Fourmaux (M-Sport) kaheksa, Andreas Mikkelsen (Hyundai) kuus ning Takamoto Katsuta (Toyota) neli punkti (vaata allpool - toim).

Siiski peavad sõitjad punktide lõplikuks väljateenimiseks pühapäevase võistluspäeva lõpetama. Pühapäeval jagatakse punkte seitsmele ekipaažile, kes järjestatakse ainult pühapäevaste aegade järgi. Tavapäraselt on võimalik viimasel kiiruskatsel kuni viis punkti teenida, mis tähendab, et pühapäeval on õhus maksimaalselt 12 punkti. Üldine rallivõit määratakse aga koguaja järgi.

Uus punktisüsteem tuleb eriti kasuks Gregoire Munsterile (M-Sport), kes pidi 12. kiiruskatsel katkestama, kuid loodab pühapäeval siiski punktidega lõpetada.

Reede

Neljapäev