Aigro ei pääsenud Trondheimi suurel mäel teise vooru

Aigro maandus hooaja viimasel suure mäe võistlusel 114,5 meetri kaugusel ning teenis oma hüppe eest 100,8 punkti. Edasipääsuks sellest aga ei piisanud, 30. koha saanud kahekordne olümpiavõitja Andreas Wellinger teenis oma 119,5-meetrise õhulennu eest 113,0 punkti.

Eestlane lõpetas võistluse 42. kohaga, mis jäi tema tulemuseks ka teisipäeval toimunud normaalmäe võistlusel. "Ega siin ei olegi midagi kokku võtta. Selliseid sõnu, mida sooviksin enda kohta kasutada, ei kannata trükimusta," sõnas Aigro pärast võistlust.

Nädalavahetusel jätkub MK-sari Vikersundi lennumäel, kus Aigro kaks aastat tagasi 19. koha teenis. "Kas põnevusega saab sellise hüppevormi pealt Vikersundi oodata, aga kindlasti loodan, et see läheb natukenegi paremaks ning et mul seal mingigi võimalus tekiks. Ei taha veel enne hooaja viimast kaht etappi suuski nurka visata. Vaatame ja proovime," sõnas ta.

Aigrol on seljataga soliidne seeria, kuid hüppevorm on tema sõnul justkui kuhugi ära kadunud. "Kui ma teaks, siis ma teeksin koheselt muudatused. Kuid ma arvan, et kui ebaõnnestumised siin vahele tulid, siis hakkas neid probleeme järjest juurde tulema ning pea ei kesta võistlushüppeid hetkel lihtsalt ära. Mingit muud sellist suurt viga ma hetkel ei oskagi siin välja tuua. Lihtsalt peas on midagi untsu läinud," ütles suusahüppaja.

Võistluse võitis avavoorus esikohale hüpanud austerlane Stefan Kraft, kes teenis kokku 291,8 punkti. Talle järgnesid kolm kaasmaalast, teise koha teenis Daniel Tschofenig (290,8 punkti), kolmanda koha sai Jan Hörl (288,8 p). Neljanda koha sai Daniel Huber (277,8), kes oli pärast esimest hüppevooru kaheksandal kohal.

Normaalmäel võidutsenud Ryoyu Kobayashi saavutas 259,3 punktiga 14. koha, MK-sarjas kolmandat kohta hoidev Andreas Wellinger pidi leppima 28. kohaga (239,4 p).