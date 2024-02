Jaama jäi suusaorienteerumise U-23 MM-il pronksmedalist kümne sekundi kaugusele

Avadistantsil ehk sprindis sai Eesti parimana naistest Daisy Kudre-Schnyder viienda koha. Võitis leedulanna Judita Traubaite (18.26), teise koha saavutas Magdalena Olsson Rootsist (+5) ja kolmanda norralanna Anna Ulvenson (+10).

Võitja, 23-aastane Traubaite jagab end kahe ala vahel, olles suusaorienteerumisele lisaks ka Leedu laskesuusakoondise liige. Tema enda sõnul on küll pisut keeruline laiadelt biatloni radadelt kohanduda ümber kitsastele suusaorienteerumise radadele, kuid samas meeldivad talle mõlemad alad ja suusatamine nii palju, et naudib mõlemal alal võistlemist väga.

Kudre-Schnyder kommenteeris enda sooritust järgmiselt: "Täna oli eesmärgiks teha tehniliselt kindel sõit. Eestis tehakse tiitlivõistlustel rajad valdavalt väga keerulised ja nii oli ka täna. Palju teevalikuid, palju lugemist. Lund oli palju, kohati oli suusarajad ka jäised. See kõik tingis selle, et tahtsin teha just orienteerumise poole pealt hea soorituse. Olen see aasta mitmeid võistluseid just kaardilugemisega ära rikkunud, seega keskendusin eelkõige sellele. Olen sõiduga pigem rahul, orienteerumisvigu ei teinud. Natuke jääb kripeldama paar teevalikut, aga kokkuvõttes täitsin eesmärgi ja homseks on stardipositsioon jälitussõidus täitsa hea."

Meeste arvestuses läks sprindidistantsi võit Soome, Niklas Ekströmi võiduaeg oli 17.17. 22-aastane Ekström võistles ka U-23 MM arvestus, seega esikoht mõlemas arvestuses. Raja keskel võistlust juhtima tõusnud bulgaarlane Stanimir Belomažev pidi lõpuks tunnistama noore soomlase paremust (+10) ning kolmandale kohale sõitis Ekströmi koondisekaaslane Aapo Viippola (+17). Eesti meestest oli parim Olle Ilmar Jaama, kes sai 14. koha ning oli sellega U-23 MM-i arvestuses neljas. Pronksist jäi Jaamat lahutama kümme sekundit.

"Sooritusega võin enam-vähem rahul olla. Eesti korraldajad olid taas head tööd teinud ning suutsid keerulistele ilmaoludele vaatamata valmistada ette huvitava ja nõudliku raja," kiitis Jaama. "Sõidu esimeses pooles tegin paar kehvemat teevalikut ning korra õnnestus ka salakavala lumekooriku tõttu kukkuda, kuid õnneks suutsin raja teises pooles oma kohta oluliselt parandada."

Laupäeval on kavas jälitussõit, kus starditakse reedeste tulemuste järgi. Tuleb tõeliselt põnev ja tihe võistlus: 58 meest stardib kümne minuti jooksul, sealjuures 26 meest esimese kahe minuti sees. Ka naisteklassis lähevad kõik 40 võistlejat rajale kümne minuti jooksul.