Margus Uba: Djokovic pole veel oma viimast sõna öelnud

Üle mitmete aastate ei käinud suure slämmi turniiri põhitabeli matšis väljakul ühtegi Eesti tennisisti. "Sellest on kindlasti kahju, et seekord meie mängijaid põhiturniiril polnud. Aga küll aeg teeb korrektiive. See aeg pole kaugel, kui Mark Lajal ükskõik millisel slämmiturniiril põhitabelisse murrab," usub Uba.

Uba hinnangul oli Sabalenka triumf naisüksikmängus igati õigustatud. "Sabalenka näitas terve turniiri vältel ülivõimsat mängu. Servid, tõrjed, tagajoonemäng... Ta oli niivõrd võimas, et kõik teised vastased peale Coco Gauffi poolfinaalis jäid selgelt tema tempoga hätta.

Aga kui nüüd järgmistest slämmiturniiridest räägime, siis on kõik suhteliselt võrdsed. Kindlasti on huvitav jälgida, mismoodi Sabalenka hooaeg jätkub. Ärme unusta, et maailma esireket on endiselt poolatar Iga Swiatek, kelle turniir ilmselgelt ebaõnnestus. Aga järgmine slämmiturniir toimub Pariisis ja seal on minu silmis Swiatek favoriit," lisas Uba.

Eesti aja järgi pühapäeva hommikul selgitavad meeste üksikmängu tiitlivõitja itaallane Jannik Sinner (ATP 4.) ja venelane Daniil Medvedev (ATP 3.). Sinner seljatas poolfinaalis maailma esinumbri Novak Djokovic, Medvedev pidi aga Alexander Zverevi (ATP 6.) vastu välja rabelema kahesetilisest kaotusseisust.

"Mõlemast poolfinaalist räägiti väga palju. Sinner on nüüd Djokovici vastu viimasest neljast matšist lausa kolm võitnud. Medvedev pidi rongi alt välja tulema ja see polnud sugugi tema esimene viiesetiline matš, vaid kolmas. Soomlane [Emil] Ruusuvuori polnud väga kaugel, et ta välja lülitada, aga Medvedev vana rebane on ennast kuidagi finaali välja tirinud," rääkis Uba.

Kas meeste tennises on kätte jõudnud nn suure kolmiku (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic - toim) järgne ajastu? "Djokovic ei teinud ebaõnnestunud turniiri, vaid pidas ühe ebaõnnestunud matši. Poolfinaalis polnud Djokovic enda nägu ja ta pärast pressikonverentsil ütles, et see oli tema karjääri kõige kehvem matš suure slämmi turniiridel. Pean temaga nõustuma. Polnud tema päev, sest Sinner oli igas elemendis temast üle," selgitas Uba.

"Kindlasti pole Djokovic veel oma viimast sõna öelnud. Sel aastal toimub veel kolm slämmiturniiri ja Pariisi olümpiamängud, küll Djokovic kuskilt midagi nopib. Ei ole välistatud, et temast viie aasta pärast räägime," lisas ta.