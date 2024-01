Tänak Monte Carlo eel: meie eesmärk on pjedestaalil lõpetada

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab järgmisel nädalal Monte Carlos. Hyundai ridadesse naasnud Ott Tänaku ja Martin Järveoja peamine eesmärk on kolme parema sekka jõuda.

"Monte Carlos hooaja alustamine on alati raske. Sel hooajal toimub ralli jälle Gapi piirkonnas, seega arvatavasti on olud keerulised, tõenäoliselt on rohkem lund ja jääd kui viimasel paaril aastal," ütles MM-sarjas 150. korda starti minev Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kuigi saime vaid ühe päeva testida, läks meil oludega õnneks, saime nii slick'e proovida kui kogesime ka märgasid ja jäiseid teeolusid."

"Üldiselt oli tunne autos hea, leidsime hea rütmi," jätkas Tänak. "Rallil on meie eesmärk pjedestaalil lõpetada, aga muidugi pingutame, et teha võimalikult hea tulemus."

Monte Carlo ralli algab testikatsega kolmapäeval, 24. jaanuaril, esimesed kaks kiiruskatset on kavas päev hiljem. ERR-i spordiportaal vahendab sündmusi ralliblogis.