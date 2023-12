Tänak jäi esimese testi järel Hyundaiga rahule: sain kohe kiiresti sõita

2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak liitus lõppenud hooaja eel M-Sport Fordi meeskonnaga, kuid oktoobris selgus, et eestlase ja Fordi koostöö jääb vaid aasta pikkuseks, sest Tänak lõi käed Hyundaiga, keda ta ka aastatel 2020-2022 esindas.

Nädalavahetusel sai eestlane Prantsusmaa teedel taas Hyundai autot testida. "See oli karm test Dakari-laadsetel teedel. Tahtsime näha, kui töökindel auto on ja läbisime tegelikult päris palju kilomeetreid. Olen üsna õnnelik. Sellised tingimused olid ka Safari rallil, see oli karm," ütles Tänak portaalile motorsport.com.

Eestlane lisas, et Hyundai on teinud omajagu tööd, kuid auto ei erine väga sellest, millega ta kunagi sõitis. "Väljastpoolt näeb aero väga erinev välja. Mõned asjad on paremas korras ja töötavad paremini. Ma ei ütleks, et auto väga erineb sellest, mis meil kunagi oli, aga see on kindlasti paremini häälestatud," sõnas Tänak. "Võib öelda, et tundsin end autos esimesel sõidul hästi ja sain kohe kiiresti sõita."

Portaali sõnul teeb Tänak tõenäoliselt veel enne hooaja algust ühe testi, kuid ta suhtub järgmisesse hooaega murevabalt. "Võistkonna inimesed on väga targad ja teavad, mis teha on vaja, et asju paremaks teha. Kui sa tead, mida arendada on vaja, ei ole piire ees. Need inimesed teavad seda, aga on vaja veidi aega, et selleni jõuda," lõpetas Tänak.

Hyundai eest teevad terve hooaja kaasa taas võistkonnaga käed löönud Ott Tänak ja Thierry Neuville. Kolmandat autot hakkavad tuleval hooajal jagama Dani Sordo, Esapekka Lappi ning Andreas Mikkelsen.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlos.