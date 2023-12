Hyundaiga liituv Mikkelsen: olen siin, et Tänakut ja Neuville'i toetada

Hyundai autorallimeeskond kinnitas sel nädalal järgmise hooaja koosseisu ning kaasas kolmanda auto rotatsiooni ka kahekordse WRC2 maailmameistri Andreas Mikkelseni, kes tõdes, et on Hyundai võistkonnas toetavas rollis.

Mikkelsen hakkab Hyundai kolmandat autot jagama Dani Sordo ja Esapekka Lappiga. "Olukord on üpris lihtne. Minu roll tiimis on Tänakut ja Neuville'i toetada. Kui tekib olukord, kus pean need mehed endast mööda laskma, siis teen seda ühegi küsimuseta," ütles norralane ralliportaalile DirtFish. "Aga samas üritan Elfynilt [Evansilt] punkte ära võtta ja selleks peame täiega sõitma."

34-aastane rallimees ei ole aga WRC kõrgeimale klassile võõras: aastail 2014-2016 tuli ta Volkswageni eest kolm hooaega järjest üldarvestuses kolmandale kohale. Unistus MM-tiitlist ei ole ka veel kuhugi kadunud.

"Kui ma olen autos, mis mulle meeldib ja sõidan kõik etapid kaasa, siis tunnen, et võiksin olla tiitlipretendent. Aga tuleval hooajal see võimalik ei ole, tuleviku osas tuleb veel näha," lisas norralane. "Ehitan end taas MM-sarja poole üles. Kui see tähendab viit etappi Rally1 autoga, siis see on parem, kui viis etappi Rally2 autoga. See on järgmine samm minu tagasitulekus."

Mikkelsen kuulus Hyundai koosseisu ka 2017. aasta hooaja lõpust 2019. aasta lõpuni. Norralase kolmest etapivõidust üks tuli asfaldil, aga Hyundai teatas, et just temast saab võistkonna asfaldiekspert. "Tunnen ise, et olen sama hea nii asfaldil, kruusal kui lumel. Kuniks mul on autoga hea läbisaamine," ütles Mikkelsen.

"Kui vaadata minu eelmist perioodi Hyundaiga, olime me asfaldil katastroofilised. Aga nüüd on kõik uus. Kuni auto kurvi võtab, olen enesekindel ja kiire. Ma pole veel autot testinud, aga teistelt meestelt olen kuulnud, et asi on täiesti erinev," lisas Mikkelsen. "Kui ma saaks ise rallisid valida, võtaksin 100 protsenti kruusarallid. Aga teate mis? Praegusel hetkel võtan ma kõik võimalused vastu ja võtan neist ka maksimumi."

Hyundai eest teevad terve hooaja kaasa taas võistkonnaga käed löönud Ott Tänak ja Thierry Neuville. Toyota eest sõidavad täiskohaga Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta, nii Sebastien Ogier kui kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä teevad kaasa osaliselt. Eeldatavalt istub M-Sport Fordi eest ühte autosse Pierre-Louis Loubet, kuid teiste sõitjate osas pole veel midagi kindlat.