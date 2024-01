Tänak: olen Hyundais varem olnud, aga tundmatut on palju

Tingimused 3,28-kilomeetrisel Route de la Garde'i testikatsel olid mudased ning iga masina läbimisega jäi tee üha kehvemasse seisukorda. See tähendas, et tipud ei parandanud oma esimest aega: Tänakule jäi kirja 2.00,5, Elfyn Evans kaotas talle ühe kümnendiku ning Thierry Neuville ja Sebastien Ogier vastavalt 0,8 ja 0,9 sekundit.

"On päris põnev, aga ka veidi ärev uut hooaega alustada," vahendab DirtFish Tänaku sõnu. "Olen jälle uues autos, mis on suureks väljakutseks. Kuigi olen siin varem olnud, on ikkagi palju tundmatut ja peame üritama maksimumi võtta."

"Ühe päeva oleme testinud. Kõikideks oludeks pilti selgeks ei saanud," rääkis Tänak Delfi Spordile. "Esimene tunne on hea, tundub, et toimib. Päris kodus veel ei ole. Peab jooksvalt end ree peale saama."

Ralli esimene kiiruskatse sõidetakse neljapäeval, ERR-i spordiportaal vahendab võistluse käiku otseblogis.