Hyundai tiimipealik: Tänaku ja Neuville'i vaheline konkurents on hea asi

2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak liitus lõppenud hooaja eel M-Sport Fordi meeskonnaga, kuid oktoobris selgus, et eestlase ja Fordi koostöö jääb vaid aasta pikkuseks, sest Tänak lõi käed Hyundaiga, keda ta ka aastatel 2020-2022 esindas.

Lisaks Tänakule kuulub meeskonda ka Neuville ning Hyundai tiimipealiku ütles, et võistkond võib mingil hetkel sõitjatele korraldusi anda. "Kui hooaeg algab, on mõlemal sõitjal osade, informatsiooni ja võimaluste võrdsus. Ning kolmandal autol on selge missioon olla toetavas rollis," ütles Abiteboul portaalile Motorsport.com.

Kolmandasse autosse istuvad sel aastal kolm meest: Dani Sordo, Esapekka Lappi ning Andreas Mikkelsen. "Me oleme tuvastanud hooaja jooksul ühe verstaposti, mida ma aga ei avalda, kus me olukorra üle vaatama ja potentsiaalselt asju muudame. Sõitjad on sellest teadlikud," ütles Abiteboul.

Tiimipealik ütles, et Tänaku ja Neuville'i vahel võivad asjad vahel pingeliseks minna, aga kahe eliitsõitja tiimisisene konkurents on ainult hea asi. "Ma tahaks arvata, et see on hea probleem. Ma pigem võtaks kaks sõitjat ühe asemel ja tegeleks tagajärgedega," sõnas Abiteboul.

"Meil oli sel hooajal mitu korda selline olukord, et pidime ühe mehega mitme vastu minema. Kalle, Ogier ja Evans - kohati oli see päris keeruline ja Thierrylt palju palutud. Meil võib tulla konflikte ja pinget, aga ma teen kõik, et seda lahendada. Üldiselt oleme me järgmiseks hooajaks rohkem valmis," lisas tiimipealik.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg saab alguse 25. jaanuaril Monte Carlo ralliga.