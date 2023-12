VIDEO | Tänak testis Soome teedel Hyundai võistlusautot

Eelmisel nädalavahetusel väisas 2019. aasta maailmameister Prantsusmaa teid ning ütles siis, et auto ei ole tema viimasest Hyundai perioodist kuigi palju muutunud. "Ma ei ütleks, et auto väga erineb sellest, mis meil kunagi oli, aga see on kindlasti paremini häälestatud," sõnas Tänak.

Autoralli MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlos.