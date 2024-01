Tänak hooaja eel: alustame puhtalt lehelt ja sihime loomulikult MM-tiitlit

Järgmisel nädalal saab taas alguse autoralli MM-sari, kui 25. jaanuaril antakse start Monte Carlo mõõduvõtule. Sellest hooajast taas Hyundai võistkonnaga liitunud Ott Tänak ütles avaetapi eel, et on motiveeritud ning võtab taaskord sihikule MM-tiitli võitmise.

2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak liitus eelmiseks hooajaks M-Sport Fordi meeskonnaga, kuid oktoobris selgus, et eestlase ja Fordi koostöö jääb vaid aasta pikkuseks, sest Tänak lõi käed Hyundaiga, keda ta ka aastatel 2020-2022 esindas.

Eestlane ütles, et tal on võistkonnaga taasliitumise üle hea meel. "Olen väga põnevil ja motiveeritud Hyundaiga taasliitumisest. Näen võistkonnas samuti elevust ja siin on selge eesmärk tugev hooaeg kokku panna," sõnas Tänak. "Alustame aastat puhtalt lehelt ja tugev hooaeg jääb ainult meie teha. Loomulikult on meie eesmärk võita MM-tiitel, sama tahab ka meeskond. Tuleb põnev aasta!"

Hyundai on viimasel kahel hooajal teeninud seitse etapivõitu ja tulnud 13 korral pjedestaalile, kuid ei ole suutnud MM-tiitlit Toyota ja Kalle Rovanperä käest rebida. Kahekordne maailmameister võtab aga sel hooajal aja maha ning täiskoormusega MM-sarjas ei osale, mis avab uue koosseisuga Hyundai jaoks ukse.

Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Lisaks Tänakule istub täiskohaga Hyundai i20 N Rally1 Hybrid rooli taha belglane Thierry Neuville, kolmandat autot jagavad omavahel soomlane Esapekka Lappi, hispaanlane Dani Sordo ning norralane Andreas Mikkelsen.

Hyundai sõnul on viimase kolme eesmärk Tänakut ja Neuville'i tiitlijahil toetada ning meeskonna suurim eesmärk on rohkem rallivõite teenida. "Sel aastal tahame tihemini võita. Võttes arvesse 2024. aasta hooaega, usume, et võime ka sõitjate tiitli võita," sõnas tiimijuht Cyril Abiteboul.

"Otil oli selle võistkonnaga töö veel lõpetamata ja kui rääkima asusime, saime aru, et mõlemal osapoolel on tahtmist see lõpetada. Thierryga koos on meil kaks sõitjat, kes on krooni haaramiseks võimalised," jätkas Abiteboul. "Kolmanda autoga tahtsime tunnustada ekipaaže, kes väärisid meie silmis seda võimalust. Kõik kolm on näidanud aastate jooksul lojaalsust, silmapaistvat kiirust ja võimekust."

Tänavuste Hyundai sõitjate seas saavutas mullu parima koha Neuville, kes jäi 189 punktiga MM-sarja üldarvestuses kolmandaks. 15 punkti kaugusele jäi M-Sporti esindanud Tänak, Lappi oli 113 punktiga kuues.

Ka Neuville ütles, et soovib maailmameistriks tulla. "See läheb loomulikult raskeks ja peame igal rallil hästi sõitma, et see võimalik oleks. Teeme kõik, mis saame, et tiitli eest sõita. Meil on sel aastal väga tugev koosseisu ja see aitab meil võitude ja pjedestaalikohtade nimel võidelda," ütles belglane.

Autoralli MM-sarjas on tänavu 13 etappi, neist esimene peetakse 25.-28. jaanuaril Monte Carlos.

Autoralli MM-sarja 2024. aasta võistluskalender:

25.-28. jaanuar Monte Carlo ralli

15.-18. veebruar Rootsi ralli

28.-31. märts Safari ralli

18.-21. aprill Horvaatia ralli

9.-12. mai Portugali ralli

30. mai - 2. juuni Sardiinia ralli

27.-30. juuni Poola ralli

18.-21. juuli Läti ralli

1.-4. august Soome ralli

5.-8. september Akropolise ralli

26.-29. september Tšiili ralli

31. oktoober - 3. november Kesk-Euroopa ralli

21.-24. november Jaapani ralli