Kanepi: ma ei ole leidnud midagi, mis mind võistlemisest rohkem huvitaks

"Ma arvan, et väga palju suuri saavutusi on olnud. Mitte ainult see, et kuskil turniiril kaugele jõudmine, vaid ka mingisugused mängud, kus olen väga raskest seisust välja tulnud või vastasel on matšpallid olnud, aga ma olen ikkagi mängu võitnud," rääkis Kanepi ERR-i saates "Tennisesajand". "Ma arvan, rõõmu on valmistanud head mängud ja turniiridel kaugele jõudmine. Sellise tundega vaatan tagasi, et ma ei kahetse mitte midagi. Kõik see on olnud väga õpetlik."

2016. aasta kevadel teatas Kanepi, et tervis ei luba tal enam tipptasemel mängida ja ta peab profispordist taanduma. Tegelikult aga naasis ta aastase pausi järel tipptennisesse ja 2017. aasta sügisel jõudis juba USA lahtistel veerandfinaali. "Kui ma ütlesin, et ei saa enam tippsporti teha tervise pärast, siis tegelikult niimoodi mõtlesingi. Ma ei plaaninud üldse tagasi tulla," meenutas Kanepi. "Aga kuidagi asjad läksid niimoodi, et hakkasin uuesti trenni tegema. Ja vorm siis läks juba nii heaks, siis tasus uuesti proovida."

"Ilmselt sellepärast ma olen jätkanud, et mulle meeldib trenni teha ja reisida. Kui ma tippsporti ei teeks, siis ma ilmselt teeks neid samu asju," nentis ta. "Ma ei ole kunagi tavalist tööd teinud, ma ei oska midagi võrdluseks tuua. Aga terve päev põhimõtteliselt läheb ikkagi tennise peale. Kas siis toitumine või taastumine või treening või planeerimised. Kõik käib kogu aeg tennise ümber."

Uus tennisehooaeg on juba alanud, aga maailma edetabelis 168. real paiknev Kanepi alustab veidi enam kui nädala pärast, kui 8. jaanuaril algab Melbourne'is Austraalia lahtiste kvalifikatsioon. Mis endiselt käimas hoiab? "Võib-olla see miski on see, et mul teist miskit ei ole. Ma ei tea, ma ei ole leidnud, mis mind rohkem huvitaks kui see, et võistelda," ütles Kanepi "Tennisesajandi" saate jaoks antud intervjuus. "Siiamaani ma arvan, et ma ei hakka treeneriks mitte kunagi. See on jälle see ütlus, et mitte kunagi, aga kunagi ei tea tegelikult. Aga ma ei näe ennast treenerina, ma ei kujuta ette lihtsalt, et võiksin treener olla."

"Väga raske on öelda, et ma elasin unistuste elu, sest lapsena ma ei teadnud üldse, mis elu see tegelikult on. Aga mulle tundub, et see kujunes põnevamaks ja huvitavamaks kui ma arvasin või ette üldse oskasin kujutada," lõpetas Kanepi.

