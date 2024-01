Kontaveit: olen väga rahul sellega, mida ma karjääri jooksul korda saatsin

"Eks see on lapsest peale olnud selline pidev ohverduste tegemine. Konkurents on ju tennises tohutu, mingisuguse statistika järgi maailma populaarseim naisspordiala. Neid tahtjaid on ju nii palju ja selleks, et sinna tippu üldse jõuda, peab rohkem nägema vaeva kui teised või peab midagi erilist olema," rääkis Kontaveit ERR-i saates "Tennisesajand".

"Ma arvan, et ka TOP20-s olla nii konkurentsitihedal spordialal on väga vinge saavutus. Loomulikult see oli kogu aeg pidev ohverduste tegemine, trenni tegemine, välismaal, perest eemal olemine. Kõik sellised asjad, mis teiste inimeste jaoks on võib-olla iseenesestmõistetavad, neid minu jaoks tihtipeale ei olnud. Mul ei olnud võimalik ühtegi plaani teha, kõik alati käis tennisegraafiku järgi ja kõik.. kogu mu elu on tiirelnud tennisetuuri kava järgi," tõdes Kontaveit.

Karjääri jooksul kuus WTA turniirivõitu teeninud Kontaveit kerkis 2022. aasta juuni alguses maailma edetabelis teisele kohale. "Raske võib-olla praegu vastata küsimusele, mida tähendab minu jaoks see maailma teiseks reketiks olemine, sest ma lõpetasin oma karjääri alles nii hiljuti, et mul pole võib-olla olnud veel aega tagasi vaadata kõigele sellele, mis mu karjääris juhtus. Ma arvan, et ma nelja-viie kuu või poole aasta pärast oskaks seda natuke paremini sõnastada ja defineerida. Aga ma arvan, et see on lihtsalt üks saavutus, mida ma kunagi ei uskunud, et see võiks minu karjääris juhtuda. Mu eesmärgiks oli alati jõuda esikümnesse. Ja et see eesmärk nii vingelt sai täidetud, on kindlasti asi, mille üle väga uhke olla ja sellele mõeldes tunduvad kõik need nii-öelda ohverdused, mis tuli teha, täiesti iseenesestmõistetavad," sõnas Kontaveit.

"Kui ma mõtlen tagasi oma karjäärile: ma olen selline inimene, et ma ei kahetse väga midagi, mis ma olen teinud, isegi kui see ei ole täpselt läinud nii, nagu olen tahtnud. Sest ma annan endast alati sada protsenti ja ma tean, et ma ka enda karjääri jooksul andsin iga kord endast nii palju kui mina suutsin. Selles mõttes olen enda üle väga uhke ja ma olen väga rahul sellega, mida ma korda saatsin."

Ma arvan, et tänu tennisele on mul suur enesekindlus kõiges, mida ma teen. Mul on alati selline uskumine, et ma saan kõigega hakkama. Et ma suudan kõik asjad ära teha. Ma ei tea, kas see on… ma ei tea isegi, kas see on ainult tänu tennisele või see on natuke ka tänu sellele, kuidas mind on kasvatatud. Aga ma tunnen, et ma suudan kõigega hakkama saada," rääkis 2020. aasta Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud Kontaveit.

***

Eesti tenniseajalugu kokkuvõtvat ERR-i saadet "Tennisesajand" saab vaadata siit. Saate autorid on Kristjan Kalkun ja Maarja Värv, režissöör Steiv Silm.