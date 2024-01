Kanepi piirdus Austraalia lahtistel ühe mänguga

Kanepi jäi 3:6, 2:6 alla paarismängu maailma esinumbrile, üksikmängus 179. real paiknevale australlannale Storm Hunterile. Kohtumine kestis tund ja 19 minutit.

Kanepi asus avasetti murdega 3:0 juhtima, kuid seejärel oli kinniteibitud õlaga eestlanna servil raskustes ja kaotas kuus geimi järjest ning sellega ka avaseti.

Hunter jätkas heas hoos ka teises setis ja tal oli kolm murdepalli, et võita kaheksas geim järjest ning minna teist setti 2:0 juhtima, kuid Kanepi suutis siiski maratongeimi võita. Neljandas geimis sai Hunter murde kätte, kaotas seejärel enda pallingugeimi, aga murdis siis uuesti Kanepi servi ja läks 4:2 juhtima. Kaheksandas geimis läks Hunter eestlanna pallingul 40:0 juhtima ja vormistas võidu esimesel matšpallil.

"Kaia on imeline mängija, tal on olnud imeline karjäär. Mängisin temaga eelmisel aastal ja ta purustas mu, nii et oli tore nüüd võit saada," ütles viimati neli aastat tagasi kodusel slämmil võidu saanud Hunter mängujärgses intervjuus. "Ma ei alustanud väga hästi, aga siis otsustasin lihtsalt nautida. Ei saa just väga tihti kodupubliku ees slämmil mängida."

Kanepi ja Hunter said mõlemad kirja ühe ässa, eestlanna tegi ühe ja australlanna kaks topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli mõlemal 64, kuid Kanepi võitis esimeselt servilt vaid 44, Hunter aga 71 protsenti punktidest. Kanepi realiseeris neljast murdevõimalusest kaks, Hunter suutis 12 murdepallist ära kasutada kuus.

Äralöökidest teenis Kanepi 20, Hunter aga 32 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 27 ja austraallannal 21. Mängitud punktidest võitis Kanepi 48 ja Hunter 66.

Ennustatava edetabeli järgi langeb Kanepi nüüd edetabelis 200 parema seast välja.