VIDEO | Head minekut näidanud Lappi pidi viiendal katsel katkestama

Ralli avakatsel valestardi eest kümnesekundilise trahvi saanud Lappi alustas reedest võistluspäeva üheksandalt kohalt, kuid näitas suurepärast minekut ja tõusis kahe katsega üldarvestuses kolmandale kohale. Tema suurepärane tempo sai aga viiendal kiiruskatsel lõpu, kui ta umbes kilomeeter pärast starti teelt välja sõitis ja katkestas.

Soomlane ütles hiljem ralliportaalile DirtFish, et auto on niivõrd kahjustatud, et tõenäoliselt seda laupäevaks enam starti ei saa. "Olime enda aegade üle üllatunud juba [neljapäeval] ja [reede] hommikul ka, kõik tuli kuidagi väga loomulikult. Aga olin samuti väga üllatunud, et nii läks," ütles Lappi.

Nii sõitja kui kaardilugeja pääsesid õnnetusest vigastusteta.

WRC2 hooaja üldarvestuses teisel tabelireal olev Yohan Rossel (Citröen) pidi samuti ralli varakult lõpetama, kui päeva esimesel kiiruskatsel teelt välja sõitis. Prantslase auto sai tõsiselt liiga ning ta oli sunnitud koos kaardilugeja Arnaud Dunandiga katkestama. Samal kiiruskatsel purunes üldarvestuses kolmandal real asetseva Gus Greensmithi (Škoda) rehv, kuid britt sai jätkata.

Õnnetuse elas üle ka WRC2 hooaja üldliider Andreas Mikkelsen (Škoda), kes sõitis neljandal kiiruskatsel paremas kurvis teelt välja ja lõpetas autoga võsas. Pealtvaatajate abiga õnnestus norralasel siiski teele naasta, kuid auto vajas viienda kiiruskatse eel tõsiseid parandusi.