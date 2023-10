Kontaveit pääses Luksemburgi turniiril finaali

Kontaveit kaotas poolfinaali esimese geimi, kuid vastas sellele kolme järjestikuse geimivõiduga. Naised vahetasid seejärel geimivõitusid, kuid eestlanna enam vastasele eduseisu ei loovutanud ning võttis avasetis 6:4 võidu.

Teine sett algas tasavägiselt ja Šafarova juhtimisel, kuid eestlanna sai 2:2 viigiseisul hakkama murdega. Tšehhitar vastas küll omakorda murdega, kuid Kontaveit võitis järgmised kolm geimi ning vormistas teise seti lõpuks 6:3 võidu, lunastades sellega edasipääsu finaali.

"Ma olin enda taseme ja siin mängimise üle väga õnnelik, kõik oli täiuslik," sõnas Kontaveit pärast võitu. "Ma üritasin hästi agressiivne olla, see toimis täna väga hästi. Tundsin, et säilitasin terve matši vältel head taset, aga see oli lihtsalt raske heitlus ja ma olen õnnelik, et võiduga pääsesin."

Mõned tunnid varem peetud esimeses poolfinaalis teenis võidu enda mängijakarjääris üksikmängus üheksanda asetuseni jõudnud sakslanna Andrea Petkovic, kes alistas kodupubliku ees mänginud Mandy Minella 4:6, 6:2, 11:9.

Luksemburgi turniiri finaal saab alguse pühapäeval Eesti aja järgi kell 15.30.

Enne mängu:

Reedeses veerandfinaalis 2016. aasta Rio olümpiavõitja Monica Puigi 6:4, 6:4 alistanud Kontaveit mängib laupäeval Šafarovaga, kes oli 6:1, 6:1 üle prantslannast Pauline Parmentier'st.

36-aastane Šafarova jõudis 2015. aastal Prantsusmaa lahtiste finaali, kus pidi kolme seti järel tunnistama ameeriklanna Serena Williamsi paremust. Slämmiturniiridel jõudis ta üksikmängus poolfinaali ka Wimbledonis ja tõusis maailma edetabelis parimal juhul viiendaks, eriti õnnestunud olid Šafarova jaoks aga 2010. aastad paarismängus, kui ta tuli koos Bethanie Mattek-Sandsiga kolme aasta jooksul viiekordseks slämmivõitjaks ning teenis koos Barbora Strycovaga ka Rio olümpiapronksi.

Šafarova lõpetas mängijakarjääri 2019. aastal ning sai seejärel tütre emaks. Kontaveit on tšehhitariga väljakul vastamisi läinud ühe korra, kui 2017. aasta US Openil jäi Šafarova peale 6:7 (5), 6:1, 6:4.