Mustad pilved on Haanja spordikeskuse kohalt hajumas

Kui kevadel oli Haanja spordi- ja puhkekeskuse majanduslik olukord niivõrd keeruline, et kahtluse all oli edasine tegevus, siis tänu eraannetajate toele läheb Haanja suusakesus talvehooajale rõõmsamalt vastu.

Haanja spordi- ja puhkekeskuse käesoleva aasta eelarve on ligi 130 000 eurot, millest suuremad kulud on seotud kunstlume tootmise ja paarikümne kilomeetri pikkuste suusaradade igapäevase korrashoidmisega. Eratoetajad on nüüd suusakeskusele õla alla pannud, samuti toetab spordikeskust Rõuge vald.

"Tänaseks oleme eratoetusi saanud annetussüsteemi QR-koodi lahendusena, kui ka erinevad toetuslepingud kokku saanud üle 50 000 euro," sõnas keskuse juht Anti Saarepuu ERR-ile.

Haanja spordikeskuses käivad suvel kui talvel treenimas nii kohalikud spordiklubid, harrastussportlased kui ka tippsortlased. Talvel saab seal sõita nii lühematel, kui ka 20 ja 40 km pikkusel rajal.

"Meie suusatajate ja minu õpilaste ja mitte ainult ka minu, vaid Võru Spordikooli, Võru Suusaklubi treenijate jaoks on Haanja suusarajad üliolulised," ütles suusatreener Hille Saarepuu.

"Pluss on see, et Haanja suusarajad on jõukohased nii harrastussportlasele, noorsportlasele kui ka tippsportlasele, kes saab siis valida järsemaid ja ka reljeefsemaid radasid."

Majandusliku madalseisu ületanud suusakeskuses valmistutakse erinevateks võistlusteks uuel saabuval talvel.

"Üks suurüritus, mis on plaanis ja mida ei ole siin Haanjas varem olnud, on orienteerumise maailma karika etapp. See on siin Vabariigi aastapäeva ajal, see on kindlasti üks selle talve suursündmusi," ütles Anti Saarepuu.

"Samuti laskesuusatamise Baltic Biathlon Cup, erinevad riigi meistrivõistlused nii murdmaasuusatamises kui ka laskesuusatamises. Haanja on ikka väga populaarne koht ka suurteks võistlusteks. Rääkimata sellest, et oleme üks populaarsemaid suusakeskusi harrastajate jaoks, kes siia talvel tee leiavad."