WTA jättis Rõbakina endise treeneri juhendamiskeelu jõusse

Vukov alustas koostööd Rõbakinaga 2019. aastal ning aitas Kasahstani esindava venelanna 2022. aastal karjääri ainsa slämmivõiduni, kuid Rõbakina teatas mullu suvel, et lõpetas Vukoviga koostöö. Aasta lõpus lõi Rõbakina käed endise tippmängija Goran Ivaniševiciga, aga teatas 1. jaanuaril üllatuslikult, et tema tiimiga liitub taas ka Vukov. Seejärel tuli avalikuks, et Vukov on käitumisreeglite rikkumise tõttu WTA uurimise all ja talle on määratud ajutine juhendamiskeeld, mistõttu ei saanud ta näiteks Austraalia lahtistel Rõbakinat abistada.

37-aastane Vukov on ise öelnud, et pole midagi valesti teinud ja ka Rõbakina sõnul pole treener teda kunagi halvasti kohelnud. Aga WTA avaldas nüüd, et on enda uurimisega lõpule jõudnud ja Vukovile määratud juhendamiskeeld jääb kehtima.

"WTA kinnitab, et sõltumatu uurimine Stefano Vukovi võimaliku käitumisreeglite rikkumise kohta on lõppenud ja tema keeld jääb kehtima," teatas WTA. "Et kaitsta uurimise ja selle tulemuste konfidentsiaalsust ja ausameelsust, ei avalda WTA rohkem üksikasju. Oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et tagada, et kõiki juhtumeid käsitletakse õiglasel ja objektiivsel viisil vastavalt WTA käitumiskoodeksile."

WTA ei täpsustanud, kui pikk juhendamiskeeld Vukovile määrati, kuid The Athleticu andmeil on tegemist aastase keeluga, mille ajal pole Vukovil lubatud juhendata ühtegi WTA mängijat ning samuti pole tal sel perioodil võimalust saada akrediteeringut tenniseturniiridele.

The Athleticu andmeil saatis WTA tegevjuht Portia Archer 31. jaanuaril Vukovile ja Rõbakinale kolmeleheküljelise kokkuvõtte uurimisest, kust muuhulgas tuleb välja, et uurimisel tuvastati, et Vukov nimetas Rõbakinat korduvalt lolliks ja ütles, et ilma temata oleks ta endiselt Venemaal kartuleid korjamas. Lisaks tuvastas uurimine, et treener on Rõbakinat korduvalt nutma pannud, teda vaimselt väärkohelnud ning viinud ta füüsiliselt viimase piirini, mille tõttu on Rõbakina haigestunud.

Veel seisab kirjas, et kui Rõbakina eelmisel aastal Vukoviga USA lahtiste eel koostöö katkestas, ei jätnud treener teda rahule, vaid ahistas mängijat.

Uurimise ajal kehtestatud ajutise juhendamiskeelu ajal oli Vukovil keelatud Rõbakinaga suhelda, aga horvaat rikkus seda keeldu. "Minu jaoks on selge, et teil on toksiline suhe," kirjutas Archer, lisades, et on üha rohkem tõendeid selle kohta, et Vukov ja Rõbakina on omavahel suhtes, kuna näiteks Austraalia lahtiste ajal jagasid nad hotellituba.

Austraalia lahtiste ajal ütles Rõbakina mitmel pressikonverentsil, et pole olukorraga üldse rahul ja kinnitas korduvalt, et Vukov pole kunagi teda halvasti kohelnud. Rõbakina kaotas Melbourne'is kaheksandikfinaalis hilisemale võitjale Madison Keysile ja seejärel lõppes ka tema koostöö Ivaniševiciga. The Athleticuga rääkinud allikate sõnul tabas Ivaniševici suure üllatusena Rõbakina avaldus, et Vukov taasliitub tema tiimiga ja seetõttu tahtis ta juba enne Austraalia lahtisi ameti üles öelda, aga Rõbakina palus pisarsilmil, et Ivaniševic jääks slämmiturniiri ajaks tema kõrvale.

Praegu treenib Rõbakina Davide Sanguinetti juhendamisel.