Vondrousova muinasjutuline Wimbledoni turniir kulmineerus tiitliga

Teist korda slämmiturniiri finaalis mänginud Vondrousova alistas laupäeval veidi vähem kui poolteist tundi kestnud finaalis tuneeslanna Ons Jabeuri (WTA 6.) 6:4, 6:4.

Jabeur pääses esimese seti alguses murde toel 2:0 juhtima, kuid Vondrousova murdis kohe järgmises geimis vastu ja viigistas seisu 2:2-le. Jabeuri teine murre viis ta seti keskel 4:2 juhtima, ent tuneeslanna kaotas siis kohe ise servi vastu ning lasi tšehhitaril taas viigistada. Üheksandas geimis murdis Vondrousova kolmandat korda ning tšehhitar võttis lõpuks 6:4 setivõidu.

Teine sett algas Vondrousova murdega, ent Jabeur leidis kohe vastuse. Tuneeslanna kasvatas veel ühe murdega eduseisu 3:1-le, kuid tal ei õnnestunud edu kaua hoida, sest Vondrousova murdis kohe vastu ja tõi peagi tabloole viigi 3:3. Jabeur suutis seitsmendas geimis taas eduseisu haarata, kuid Vondrousovat see ei heidutanud ning kolme järjestikuse geimivõiduga võitis ta teise seti 6:4 ning kindlustas oma esimese suure slämmi turniiri võidu.

Suurem osa möödunud hooajast vigastuse tõttu vahele jätnud ja tänavust hooaega maailma 92. reketina alustanud Vondrousovast sai Wimbledonis profitennise ajastu ajaloos (alates 1968. aastast) esimene asetuseta naiste üksikmänguturniiri võitja. Sealjuures alistas tšehhitar teel tiitlini viis asetatud mängijat, teiste seas ka maailma neljanda reketi Jessica Pegula.

"Uskumatu tunne! Pärast kõike, mida ma olen läbi elanud, on hämmastav, et ma saan siin seista ja seda karikat hoida. Tennis on ikka hullumeelne ala! Ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama sain," sõnas Vondrousova mängu järel.

Jabeurile oli see kolmandaks suure slämmi turniiri finaali kaotuseks. Läinud aastal jäi tuneeslanna Wimbledonis alla Jelena Rõbakinale (WTA 3.) ning USA lahtistel Iga Swiatekile (WTA 1.). "Praegu on väga-väga raske. Ilmselt on see minu karjääri kõige valusam kaotus, aga ma ei kavatse alla anda," ütles Jabeur pisarsilmi.

Meeste üksikmänguturniiri võitja selgub pühapäeval, kui omavahel lähevad vastamisi tiitlikaitsja Novak Djokovic (ATP 2.) ja maailma esireket Carlos Alcaraz.